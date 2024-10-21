На Харківщині працюють 100 Пунктів незламності, інші відкриватимуть у разі надзвичайної ситуації, - Синєгубов
У Харківській області запрацювали 100 Пунктів незламності із 913. Решту відкриватимуть у разі надзвичайних подій чи ситуацій
Про це в етері телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вже працюють понад 100 Пунктів незламності. Інші відкриватимемо в міру потреби. Якщо станеться якась надзвичайна подія чи ситуація — будемо оперативно їх відкривати, і вони працюватимуть 24/7", - розповів він.
Також Синєгубов акцентував, що проведення опалювального сезону в регіоні ускладнюється через аварійне вимкнення енергопостачання внаслідок російських авіаударів. За його словами, водночас триває робота з децентралізації системи опалення, а 20% автономних обʼєктів можуть працювати без електроенергії.
17 жовтня повідомлялось, що на Куп'янському напрямку розширюється зона активних бойових дій, тому мешканцям громад, які зазнають посилених обстрілів, варто евакуюватися.
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