На Харківщині триває будівництво 6 підземних шкіл, розробляють проєкти ще 16

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, він перевірив хід будівництва підземної школи у Харківському та Лозівському районах області.

За словами голови ОВА, будівництво укриття у Харківському районі забезпечить офлайн-навчання для 300 учнів і буде безпечним сховищем для місцевих жителів. Цей об'єкт стане одним з найбільш захищених в області, його планують завершити до листопада.

"Ми не прив'язуємося до нового семестру, до певних дат. Це стосується кожного такого об'єкта: завершили будівництво - здали в експлуатацію. Щойно адміністрація навчального закладу готова - одразу розпочинають навчання", - зазначив Синєгубов.