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На Харківщині триває будівництво 6 підземних шкіл, розробляють проєкти ще 16

Світлана Кравченко
15 вересня, 2024 неділя
13:59
Суспільство підземна школа у Харкові

Станом на середину вересні у Харківській області триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, він перевірив хід будівництва підземної школи у Харківському та Лозівському районах області. 

За словами голови ОВА, будівництво укриття у Харківському районі забезпечить офлайн-навчання для 300 учнів і буде безпечним сховищем для місцевих жителів. Цей об'єкт стане одним з найбільш захищених в області, його планують завершити до листопада.

"Ми не прив'язуємося до нового семестру, до певних дат. Це стосується кожного такого об'єкта: завершили будівництво - здали в експлуатацію. Щойно адміністрація навчального закладу готова - одразу розпочинають навчання", - зазначив Синєгубов.

  • Раніше в ОВА повідомляли, що протягом навчального року на Харківщині планують повернути близько 13 тис. дітей до освіти офлайн.

Теги:
освіта
Харків
Війна з Росією
Харківщина
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