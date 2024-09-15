На Харківщині триває будівництво 6 підземних шкіл, розробляють проєкти ще 16
Станом на середину вересні у Харківській області триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, він перевірив хід будівництва підземної школи у Харківському та Лозівському районах області.
За словами голови ОВА, будівництво укриття у Харківському районі забезпечить офлайн-навчання для 300 учнів і буде безпечним сховищем для місцевих жителів. Цей об'єкт стане одним з найбільш захищених в області, його планують завершити до листопада.
"Ми не прив'язуємося до нового семестру, до певних дат. Це стосується кожного такого об'єкта: завершили будівництво - здали в експлуатацію. Щойно адміністрація навчального закладу готова - одразу розпочинають навчання", - зазначив Синєгубов.
- Раніше в ОВА повідомляли, що протягом навчального року на Харківщині планують повернути близько 13 тис. дітей до освіти офлайн.
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