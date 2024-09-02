У Харківській області планують повернути близько 13 тис. дітей до офлайн-освіти, - Синєгубов
Протягом навчального року на Харківщині планують повернути близько 13 тис. дітей до освіти офлайн
Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в етері телемарафону.
"На цей навчальний рік у нас в планах області вивести близько 13 тис. дітей в офлайн-освіту із загальної кількості майже 200 тис.", - сказав він.
Синєгубов наголосив, що повернення до офлайн-навчання може гарантуватися тільки захисними спорудами.
"Лише будівництво захисних споруд як розширення безпечного освітнього простору може гарантувати повернення до офлайн-освіти", - акцентував глава ОВА.
За його словами, Харківщина отримала кошти на зведення шести таких споруд та очікує фінансування ще 23.
- 13 серпня Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо створення захищених просторів у школах без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн.
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