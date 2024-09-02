У Харківській області планують повернути близько 13 тис. дітей до офлайн-освіти, - Синєгубов

Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в етері телемарафону.

"На цей навчальний рік у нас в планах області вивести близько 13 тис. дітей в офлайн-освіту із загальної кількості майже 200 тис.", - сказав він.

Синєгубов наголосив, що повернення до офлайн-навчання може гарантуватися тільки захисними спорудами.

"Лише будівництво захисних споруд як розширення безпечного освітнього простору може гарантувати повернення до офлайн-освіти", - акцентував глава ОВА.

За його словами, Харківщина отримала кошти на зведення шести таких споруд та очікує фінансування ще 23.