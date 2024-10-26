На Майдані ветерани та дружини загиблих із закарпатської 101-ї бригади ТрО встановили прапор з іменами полеглих

Про це передає кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Ветерани розповіли, що їхні побратими мобілізувались у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Частина з них досі боронить Україну, а частина - віддала своє життя.

Організатор - Олександр Лютий Терлик, лікуючись в госпіталі після поранення, вивів на прапорі імена загиблих побратимів. Він розповів, що писав імена коректором, адже це те, що було під рукою.

"Сьогодні ми зустрілися з родинами загиблих побратимів наших і встановили прапор бригади. Прапор, на якому написано прізвища наших побратимів, які віддали на найдорожче, що є на цьому світі - своє життя за нашу країну", - сказав Олександр.

Дружина загиблого героя Тетяна Мешко розповіла, що її чоловік ще до повномасштабного вторгнення РФ казав: "війна буде, і Україна виграє, але от якою ціною - це вже питання"

"Це перші добровольці, які пішли захищати нас з вами. І саме завдяки їм вистояв Київ, вистояла вся Україна і продовжує це робити - боротися за свою свободу. Саме завдяки їм, цим полеглим захисникам, ми зараз в Україні під прапором жовто-блакитним. Ми маємо, ми просто мусимо шанувати та дякувати нашим героям", - додала Тетяна.