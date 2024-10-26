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На Майдані ветерани та дружини загиблих із закарпатської 101-ї бригади ТрО встановили прапор з іменами полеглих

Юлія Лаврук
26 жовтня, 2024 субота
14:38
Суспільство Ветерани та дружини загиблих військових 101-ї бригади

У суботу, 26 жовтня, у Києві ветерани та дружини загиблих військових закарпатської 101-ї бригади ТрО встановили на майдані Незалежності прапор з іменами полеглих героїв

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Ветерани розповіли, що їхні побратими мобілізувались у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Частина з них досі боронить Україну, а частина - віддала своє життя. 

Організатор - Олександр Лютий Терлик, лікуючись в госпіталі після поранення, вивів на прапорі імена загиблих побратимів. Він розповів, що писав імена коректором, адже це те, що було під рукою.

"Сьогодні ми зустрілися з родинами загиблих побратимів наших і встановили прапор бригади. Прапор, на якому написано прізвища наших побратимів, які віддали на найдорожче, що є на цьому світі - своє життя за нашу країну", - сказав Олександр.

Дружина загиблого героя Тетяна Мешко розповіла, що її чоловік ще до повномасштабного вторгнення РФ казав: "війна буде, і Україна виграє, але от якою ціною - це вже питання"

"Це перші добровольці, які пішли захищати нас з вами. І саме завдяки їм вистояв Київ, вистояла вся Україна і продовжує це робити - боротися за свою свободу. Саме завдяки їм, цим полеглим захисникам, ми зараз в Україні під прапором жовто-блакитним. Ми маємо, ми просто мусимо шанувати та дякувати нашим героям", - додала Тетяна.

  • У вівторок, 22 жовтня, біля столичної станції метро "Контрактова площа" відкрилася банерна виставка "Герої наших вулиць", присвячена українським воїнам, на честь яких названі або перейменовані вулиці в містах України.
Теги:
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військові
Закарпаття
Війна з Росією
новини Києва
ЗСУ загиблі
територіальна оборона
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