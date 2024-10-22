У Києві відкрилася виставка "Герої наших вулиць", присвячена українським воїнам

Про це повідомляє Еспресо.

На банерах зображені 12 українців зі стислим описом їхньої діяльності за життя. Серед яких Роман Ратушний, Олександр Оксанченко, Дмитро Коцюбайло, Юрій Руф, Олег Куцин, Сергій Миронов, Максим Левін, Павло Лі, Юлія Здановська, брати Котенки, Олександр Махов та інші.

Фото: Наталя Стареправо



Мета проєкту – привернути увагу суспільства до важливості меморіалізації, зберегти історико-культурну пам'ять, а також посилити українську громадянську ідентичність.

Проєкт реалізувала громадська організація "Історична платформа" за підтримки Українського культурного фонду. Аби привернути увагу до тих, хто поліг у боротьбі з російським ворогом.

Виставку експонують також у Вінниці, Луцьку та Полтаві. У Києві виставка діє у сквері біля станції метро "Контрактова площа".

Фото: Наталя Стареправо





Фото: Наталя Стареправо