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У Києві відкрилася виставка "Герої наших вулиць", присвячена українським воїнам

Марія Науменко
22 жовтня, 2024 вiвторок
16:45
Суспільство Герої наших вулиць

У вівторок, 22 жовтня, біля столичної станції метро "Контрактова площа" відкрилася банерна виставка "Герої наших вулиць", присвячена українським воїнам, на честь яких названі або перейменовані вулиці в містах України

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.

На банерах зображені 12 українців зі стислим описом їхньої діяльності за життя. Серед яких Роман Ратушний, Олександр Оксанченко, Дмитро Коцюбайло, Юрій Руф, Олег Куцин, Сергій Миронов, Максим Левін, Павло Лі, Юлія Здановська, брати Котенки, Олександр Махов та інші.

Герої наших вулиць

Фото: Наталя Стареправо


 Мета проєкту – привернути увагу суспільства до важливості меморіалізації, зберегти історико-культурну пам'ять, а також посилити українську громадянську ідентичність.  

Проєкт реалізувала  громадська організація "Історична платформа" за підтримки Українського культурного фонду. Аби привернути увагу до тих, хто поліг у боротьбі з російським ворогом. 

Виставку експонують також у Вінниці, Луцьку та Полтаві. У Києві виставка діє у сквері біля станції метро "Контрактова площа".

Герої наших вулиць

Фото: Наталя Стареправо


Герої наших вулиць

Фото: Наталя Стареправо

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Теги:
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