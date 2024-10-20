"Не мовчи! Полон вбиває!": біля столичного метро "Позняки" пройшла акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти
У неділю, 20 жовтня, у Києві поблизу станції метро "Позняки" пройшла щотижнева мирна акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Головну увагу знову було приділено полоненим Росією азовцям.
В руках у демонстрантів були плакати з написами "Free Azov", а повз проїжджали автівки аналогічними написами на стеклах. Деякі учасники тримали над головою синьо-жовті прапори, а деякі - надягали їх на плечі.
- У суботу, 14 вересня, відбувся обмін полоненими, у межах якого 103 українські військові повернулися додому. Серед звільнених, зокрема, 23 військові "Азову".
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