Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Не мовчи! Полон вбиває!": біля столичного метро "Позняки" пройшла акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти
Ексклюзив

"Не мовчи! Полон вбиває!": біля столичного метро "Позняки" пройшла акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти

Марія Науменко
20 жовтня, 2024 неділя
18:30
Суспільство Акція "Не мовчи! Полон вбиває!" біля столичного метро "Позняки" (20.10.2024)

У неділю, 20 жовтня, у Києві поблизу станції метро "Позняки" пройшла щотижнева мирна акція "Не мовчи! Полон вбиває!"

Зміст

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Головну увагу знову було приділено полоненим Росією азовцям.

В руках у демонстрантів були плакати з написами "Free Azov", а повз проїжджали автівки аналогічними написами на стеклах. Деякі учасники тримали над головою синьо-жовті прапори, а деякі - надягали їх на плечі.

  • У суботу, 14 вересня, відбувся обмін полоненими, у межах якого 103 українські військові повернулися додому. Серед звільнених, зокрема, 23 військові "Азову".
Теги:
Україна
полонені
Війна з Росією
новини Києва
Азовсталь
Читайте також:
Рустем Умєров
Автор Світлана Кравченко
19 жовтня, 2024 субота
Завдяки новому закону мобілізація зросла у 2,5 разу, - Умєров
ЗСУ
Автор Ксенія Золотова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Українські десантники взяли в полон єгиптянина на Курахівському напрямку
осінь
Автор Світлана Кравченко
19 жовтня, 2024 субота
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління після перших заморозків
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
20 жовтня
19:36
Війна з Росією, ЗСУ
На Харківщині точаться бої за вихід до Оскілького водосховища, на Донеччині росіяни обходять Часів Яр з півдня: інформація від Генштабу та DeepState
19:35
Вікторія Рощина
Росія не повернула в Україну тіло журналістки Вікторії Рощиної
19:23
Аналітика
Війна за острів Готланд: як Швеція готується до можливого конфлікту з Росією. Пояснюємо
19:15
Херсонська область
Окупанти вдарили з артилерії по Зміївці, що на Херсонщині: є руйнування
18:48
У Києві згорів ресторан російського добровольця, ветерана АТО Іллі Богданова. Власник каже про підпал
18:24
Оновлено
Ілля Путря (ЛНЗ), який сьогодні (20.10.2024) загиб два м'ячі у грі з "Інгульцем"
ЛНЗ розбив "Інгулець", "Чорноморець" зіграв у нічию з "Вересом". Розклад і результати матчів 10-го туру УПЛ
18:16
Ексклюзив
Національне військове меморіальне кладовище
"Ми вже звернули не туди": бренд-дизайнер ЗСУ Іщик про будівництво Національного військового меморіального кладовища
18:13
Огляд
атака на завод "Кремній Ел" на Брянщині
Пожежа у Підмосков'ї, уражений завод вибухових речовин у Дзержинську та вибухи у Ростові-на-Дону: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:07
Ексклюзив
прапор України
Суспільство в тилу заколисане, - психологиня Волошина про віру українців у перемогу і проблеми з мобілізацією
18:00
OPINION
Чому про ядерку краще мовчати
17:52
світло
Мільйони людей залишаються без світла: Куба зазнала третьої невдачі у відновленні електропостачання
17:51
Під куполом Свято-Михайлівського собору в Черкасах
Комфорт, музика й сучасні проповіді. Україна потребує національної церкви, але не безрадісної копії РПЦ, - комбат Кухарчук
17:27
Ексклюзив
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
На виборах у Молдові росіяни хочуть здолати Санду електоральним спамом, - журналістка Присяжнюк
17:06
шторм
Ураган "Оскар" насувається на Кубу
17:00
Інтерв’ю
Генрі Марш
Я був би вкрай здивований, якби ЄС та Велика Британія змогли ефективно відповісти Путіну, - Генрі Марш
16:55
Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
"Наприкінці війни в Україні російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні", - командувач силами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
16:50
Огляд
MQ-1 Predator
Американський хижак: що таке MQ-1 Predator і як він став одним із найкращих дронів світу
16:45
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 95 боєзіткнень: найбільш активно окупанти діють на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
16:24
Російська крилата ракета Х-69
Росіяни вперше вдарили по Україні ракетою Х-69 з металевими кульками, - ЗМІ
16:07
OPINION
Велика війна не спровокувала велике переселення. Вона прискорила процес
15:58
Богдан Кротевич (Тавр)
"Це шанс для Південної Кореї раз і назавжди покінчити з поділом": начальник штабу "Азову" Кротевич щодо відправки військ КНДР в Україну
15:55
Помер 48-річний ексгітарист гурту "ВВ" Олексій Мельченко
15:52
Чорноморський флот РФ
У РФ визнали, що передислокували Чорноморський флот Росії через постійні атаки українських дронів
15:36
Ях'я Сінвар
Тіло ліквідованого ватажка ХАМАСу Сінвара можуть обміняти на ізраїльських заручників
15:19
На фото: Оззі Озборн
Оззі Осборна внесли до Зали слави рок-н-ролу
15:18
Молдова
Президентські вибори в Молдові визнані такими, що відбулися
14:58
поліція Литва
У Вільнюсі підпалили двері будівлі міноборони
14:45
В Одесі знайшли застреленим бізнесмена Бейбутяна, чия організація на початку мобілізації допомагала ТЦК, - ЗМІ
14:44
КНДР, Північна Корея
"Повинні будуть заплатити дорогу ціну": Пхеньян пригрозив наслідками країнам, причетним до введення санкцій проти КНДР
14:26
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Окупанти завдали 4 авіаудари по промзоні Краматорська
14:11
Оновлено
безпілотник, дрон
Українські дрони уразили найбільший російський завод вибухових речовин у Дзержинську та військовий аеродром "Липецьк-2"
14:05
OPINION
Уряд національної єдності: Україні потрібна динаміка
14:04
Андрій Сибіга
Сибіга здійснить візит до Туреччини: особливу увагу під час переговорів буде приділено плану перемоги
14:02
осінь
Сонячно, але туманно і з нічними заморозками: прогноз погоди на 21 жовтня від Наталки Діденко
13:49
Свято-Михайлівському собор в Черкасах
У Свято-Михайлівському соборі в Черкасах відбулася перша літургія українською мовою
13:38
Іран
США заявили про витік даних із секретних документів щодо майбутніх ударів Ізраїлю по Ірану
13:33
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вночі до Білорусі залетіли три російські дрони, один збили, - Гаюн
13:19
НАТО
Чому Україну досі не запросили до НАТО: пояснює президент Парламентської асамблеї Альянсу Конноллі
13:15
Молдова, вибори
Під час першого туру президентських виборів у Молдові екзитполів не буде, - центрвиборчком
12:59
Оновлено
мобілізація
У Дії призупинили послугу бронювання військовозобов'язаних: причина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV