"Не мовчи! Полон вбиває!": біля столичного метро "Позняки" пройшла акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Головну увагу знову було приділено полоненим Росією азовцям.

В руках у демонстрантів були плакати з написами "Free Azov", а повз проїжджали автівки аналогічними написами на стеклах. Деякі учасники тримали над головою синьо-жовті прапори, а деякі - надягали їх на плечі.