На низькому старті: AIN та KAMA проводять конференцію про поєднання бізнесу та мистецтва
12 листопада в КВЦ "Парковий" пройде конференція "СТАРТ", присвячена бізнесу, мистецтву та технологіям
Конференція "СТАРТ" від AIN та KAMA має на меті об'єднати бізнес, мистецтво та технології, аби спільно творити нові рішення для майбутнього України. Івент стане майданчиком, де в офлайн та онлайн-форматі зустрінуться сотні учасників: від митців і технологічних експертів до власників бізнесів, стартаперів, розробників, дизайнерів, креативних директорів і представників IT й державних структур.
Ключові теми
Учасники поділяться досвідом про те, як:
- інвестувати в амбітні та революційні ідеї;
- розвивати партнерські відносини між бізнесом та державою;
- використовувати технології, що визначають майбутнє країни;
- інтегрувати бізнес і мистецтво в умовах війни, створюючи цінність у складний час.
Спікери
На сцені "СТАРТ" виступлять найвпливовіші українські лідери думок:
- Сергій Притула — волонтер і громадський діяч, засновник одного з найбільших благодійних фондів України;
- Дмитро Кулеба — міністр закордонних справ України (2020–2024);
- Дмитро Шоломко — член Наглядової ради UKRSIBBANK, керівник проєкту "Стрічка", колишній директор Google Україна;
- Євген Клопотенко — шеф-кухар, громадський активіст, інноватор у гастрономії;
- Олена Зубченко — заступниця голови Правління Sense Bank;
- Олексій Сай — головний художник інсталяції "I'm Fine" на Burning Man;
- Ілля Янков — незалежний креативний директор, засновник YANKOV CLUB.
Воркшопи
- "Не дай нікому забути свій пітч" від SHEVCHUK BÜRO;
- "Помнож свою креативність на 10" — воркшоп "Ромашка" від Іллі Янкова з Yankov Club;
- Закритий воркшоп від OSINT-агенції Molfar, доступний через детективний квест;
- "Візуалізуй мистецтво за допомогою TouchDesigner як кіберпанк-самурай" від Антона Мігунова;
- Інноваційна презентація про комунікації брендів від Тараса Ковальчука.
Теми конференції
- Інвестиції — про те, як опанувати мистецтво залучення коштів для реалізації сміливих ідей;
- GR та державні проєкти — про те, як налагодити ефективну співпрацю між бізнесом та владою;
- IT та цифрова трансформація — про те, як розвинути та застосувати технологічний потенціал;
- Бізнес та економіка воєнного часу — про те, як створити стратегію зростання в умовах кризи;
- Сучасне мистецтво та технології — про те, як поєднати креативність та інновації для унікальних проєктів.
Мистецький досвід
На конференції ви також побачите:
- Імерсивне полотно від українського митця Roman Chizz;
- Презентацію першого в Україні AR-дзеркала з приміркою цифрових образів;
- Імерсивне відео 260 від українського митця Олексія Сая, створене у співпраці зі студією Фотінус.
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