На Одещині бойовий медик припинив голодування у психлікарні: які зміни відбулись після його скарги
Бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти Петро Конопля, який оголосив про голодування у психлікарні на Одещині, після зустрічі з головою ОВА Олегом Кіпером заявив, що готовий почати їсти
Про це він повідомив у своєму Telegram.
Петро Конопля розповів, що 24 серпня розмовляв з Олегом Кіпером, який "приїхав поставити крапку в харчуванні лікарні".
"Лікарня переводиться на кейтеринг, буде об’явлений тендер. Тендер штука не швидка, від цієї розмови до реалізації має пройти 1-1,5 місяця", - каже військовий.
За його словами, допоки план не буде реалізований, лікарня отримає забезпечення від мереж супермаркетів міста, не тільки для військових, а й для цивільних пацієнтів, яких у лікарні значно більше.
"Не вірю керівництву лікарні, тому хотів припинити голодування тільки тоді коли мені покажуть офіційні папери та наявні покращення в харчуванні. Олег Кіпер дав мені гарантії що ми будемо рухатись за обговореним планом і його слова вселяли довіру", - написав Петро Конопля.
Він додав, що сьогодні о 17:00 минуло рівно три доби відколи він голодує, і заявив, що готовий знову почати їсти - для нього готують спеціальний раціон.
"Це ще не перемога, але ми разом змогли підняти це питання на належний рівень", - додав військовий.
Що передувало
Петро Конопля, який лікується в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, опублікував відео, оголосивши про своє голодування через незадовільні умови.
За його словами, пацієнтів годують клеєподібною їжею - перевареними макаронами й кашами. Також на відео він показав палату, де на стінах біля ліжок - пліснява. Конопля наголосив, що у медзакладі лікуються, зокрема, і військові ЗСУ.
Омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив цю інформацію. За його вказівкою психіатричну лікарню відвідали представниця омбудсмена в Одеській області Марія Попова разом із працівниками регіонального представництва.
За словами Лубінця, до органів державної влади скерували листи через виявлені порушення прав пацієнтів у закладі з рекомендаціями усунення проблем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе