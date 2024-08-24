На Одещині бойовий медик припинив голодування у психлікарні: які зміни відбулись після його скарги

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Петро Конопля розповів, що 24 серпня розмовляв з Олегом Кіпером, який "приїхав поставити крапку в харчуванні лікарні".

"Лікарня переводиться на кейтеринг, буде об’явлений тендер. Тендер штука не швидка, від цієї розмови до реалізації має пройти 1-1,5 місяця", - каже військовий.

За його словами, допоки план не буде реалізований, лікарня отримає забезпечення від мереж супермаркетів міста, не тільки для військових, а й для цивільних пацієнтів, яких у лікарні значно більше.

"Не вірю керівництву лікарні, тому хотів припинити голодування тільки тоді коли мені покажуть офіційні папери та наявні покращення в харчуванні. Олег Кіпер дав мені гарантії що ми будемо рухатись за обговореним планом і його слова вселяли довіру", - написав Петро Конопля.

Він додав, що сьогодні о 17:00 минуло рівно три доби відколи він голодує, і заявив, що готовий знову почати їсти - для нього готують спеціальний раціон.

"Це ще не перемога, але ми разом змогли підняти це питання на належний рівень", - додав військовий.

Що передувало

Петро Конопля, який лікується в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, опублікував відео, оголосивши про своє голодування через незадовільні умови.

За його словами, пацієнтів годують клеєподібною їжею - перевареними макаронами й кашами. Також на відео він показав палату, де на стінах біля ліжок - пліснява. Конопля наголосив, що у медзакладі лікуються, зокрема, і військові ЗСУ.

Омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив цю інформацію. За його вказівкою психіатричну лікарню відвідали представниця омбудсмена в Одеській області Марія Попова разом із працівниками регіонального представництва.

За словами Лубінця, до органів державної влади скерували листи через виявлені порушення прав пацієнтів у закладі з рекомендаціями усунення проблем.