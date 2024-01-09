На Одещині троє дітей отруїлись чадним газом через генератор у будинку

Про це інформує Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Вказано, що інцидент стався у Березівському районі Одещини. Чадним газом отруїлися три дівчинки: 2009, 2011 та 2012 років народження. Їх госпіталізували.

Як повідомили у ДСНС, причиною отруєння став встановлений у будинку генератор. Поліція з'ясовуватиме деталі події.

"Шановні громадяни, вкотре закликаємо вас неухильно дотримуватися вимог пожежної безпеки. Памʼятайте, найменше порушення правил може призвести до трагедії!", - наголосили рятувальники.