На Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом: у гаражі працював генератор
У селі Княжичі, Київщина, мешканці приватного будинку встановили генератор у гаражі: троє людей померли від отруєння чадним газом
Про це поінформував очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку", - написав він.
Так, за попередніми даними, люди отруїлися чадним газом, що сталося через встановлення генератора в гаражі: приміщення мало погану вентиляцію.
"Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту", - додав очільник поліції.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій раніше нагадала українцям, де не можна встановлювати генератори.
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