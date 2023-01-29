Про це поінформував очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку", - написав він.

Так, за попередніми даними, люди отруїлися чадним газом, що сталося через встановлення генератора в гаражі: приміщення мало погану вентиляцію.

"Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту", - додав очільник поліції.

Державна служба з надзвичайних ситуацій раніше нагадала українцям, де не можна встановлювати генератори.