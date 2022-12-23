Про це ДСНС повідомила у фейсбуці.

"На часі – генератори… Але, на жаль, все частіше фіксуються випадки отруєння та загибелі людей через порушення правил їх експлуатації. Будьте відповідальними! Від вас залежить ваша безпека та безпека оточуючих!", - пишуть у ДСНС.

У службі нагадали, що генератори продукують чадний газ. Особливо небезпечно, коли їх встановлюють у приміщеннях, або ближче 6 метрів до вікон чи стін будівлі.

ДСНС також прикріпила фото - наочні приклади, де "можна", а де - "не можна", встановлювати генератори.

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