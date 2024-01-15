На Одещині відшукали 4 підлітків, які заблукали в катакомбах і провели там ніч

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Зазначається, що увечері 14 січня до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Нерубайське Одеського району зникло 4 дітей: дівчинки 16, 15 і 12 років, а також 13-річний хлопець.

Фото: ДСНС

Зі слів однієї матері, її дитина повідомила, що вони з друзями планують спуститись у катакомби, після чого звʼязок з дітьми був відсутній.

До пошуків дітей залучались рятувальники, представники поліції, громадська організація "Пошук" та представники Червоного хреста.

Фото: ДСНС

Так, протягом ночі спеціалісти обстежили 60 км тунелей катакомб. Вранці дітей було знайдено.

З підлітками та рідними працювали психологи ДСНС.