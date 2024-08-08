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На шляху до Алеї пам'яті Героїв – смітник: у Кременчуці родини загиблих просять міську владу належно облаштувати місце пам'яті

Тетяна Яворська
8 серпня, 2024 четвер
17:24
Суспільство

У Кременчуці місцева влада облаштувала Алею пам'яті Героїв у місці, де довкола руїни, занедбані будівлі та гори сміття. Родичам загиблих воїнів попередньо обіцяли освітлення, гарні доріжки, полив квітів і охорону

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Відповідну інформацію для Еспресо підтвердила мама загиблого Ярослава Отрока, Оксана Онопа. Каже, що портрет сина є на Алеї пам'яті, але облаштування місця ганебне.

Нині рідні у розпачі від такого ставлення до Героїв України та звернулись до громадських організацій та медіа за допомогою.

"Місцева влада поставила галочку, начебто щось зробила. Але насправді це не так, бо спершу нам показували гарний проєкт, як там це буде виглядати, і за проєктом мало бути чисто й охайно, з охороною, доріжками, поливом квітів. Натомість – отримали руїну, а не алею пам'яті. Поряд смітники, занедбані будівлі. Швидко, за місяць зробили, поспіхом, і на наші зауваження не зважають. Ми, як родичі загиблих, дуже розчаровані таким ставленням", – розповіла пані Онопа.

Скріншоти з відео: Алея пам'яті - праворуч від дороги, ліворуч (навпроти) - смітник.

Зараза на Алеї пам'яті є стенди, серед яких двоє загиблих воїнів. Вони були вбиті росіянами в теракті в Оленівці. Син Оксани Онопи Ярослав Отрок – один із них.

Еспресо звернувся за коментарем міського голови з цього питання. У пресслужбі порадили надіслати офіційний запит на інформацію і додали, що роботи тривають.

Що відомо про загиблого Ярослава Отрока

Фото: з сімейного архіву

 

Ярослав Отрок після строкової служби одразу пішов у полк "Азов", обороняв Маріуполь.  

Бувши сапером полку "Азов", брав участь у героїчній обороні міста. У травні за наказом командування вийшов з "Азовсталі" у полон. В ніч з 28 на 29 липня 2022 року ворог вчинив масову страту полонених українських захисників. Ярослав, як і багато інших, загинув у колонії Оленівки. Лише майже через рік його рідні й друзі змогли віддати останню шану Герою.

Мама пригадує, що саме азовців син вважав найбільшими патріотами України. Весь час син готувався, аби бути схожими на них. У 20 років став студентом-політологом філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка. у 21 рік загинув.

З дитинства був активним  учасником українських молодіжних організацій – від Пласту до Нацкорпусу. 

"Ми хотіли, щоб наших дітей бачили в центральній частині міста, як це є в інших містах України, би кожен на власні очі міг побачити цих людей, що віддали життя. Виходить, в центрі міста герої не потрібні", – розмірковує Оксана Онопа.

Розташована Алея пам'яті у Кременчуці з боку від набережної. Родини кажуть, що по дорозі до неї купи сміття, екскременти, сміттєві баки, постійно їздить сміттєвоз.

"У місті нам нічого не кажуть, де їм вигідно, там облаштовують громадський простір, а біля героїв ні. В усіх містах героїв поважають і їхні портрети розташовні в центрі міст. У нас – біля руїн, щоб ніхто їх і не бачив. Це велика неповага. У нас всіх родичів загиблих обурення і розпач" – підсумувала жінка.

Через звернення родин полеглих, до міської ради Кременчука звернулись представники Громадської організації "Спільнота Оленівки". На ім'я  міського голови Віталія Малецького надіслали звернення  з приводу неналежного вшанування у Кременчуці загиблих Героїв. 

"Оскільки наша організація патронує гідне вшанування Героїв, вбитих внаслідок масової страти в Оленівці, зокрема мешканців Кременчука Отрока Ярослава Анатолійовича та Холодняка Ігора Анатолійовича, ми обурені станом "Алеї Памʼяті" у Кременчуці та просимо міського голову про якнайшвидше її впорядкування.". – наголосили у Спільноті.

Теги:
Новини
Культура
Україна
Полтава
Полтавщина
Кременчук
Оленівка
ЗСУ загиблі
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