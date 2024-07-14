На Столичному шосе зіткнулися три автівки: є травмовані

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

"Сьогодні, близько 13:00, до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.

Як встановили правоохоронці, між автомобілями Dodge та "ВАЗ" трапилася ДТП.

"Коли водії та пасажири автівок, вийшли з них та знаходились біля місця ДТП, в автомобіль Dodge, що стояв нерухомо, в'їхало авто Toyota", - розповіли патрульні.

У результаті зіткнення пасажирка автомобіля Dodge та водій Toyota отримали травми.

Місцеві пабліки пишуть, що в одного з постраждалих травматична ампутація ніг.