На Столичному шосе зіткнулися три автівки: є травмовані
У неділю, 14 липня, у Києві на Столичному шосе у ДТП потрапили одразу три машини. Унаслідок зіткнення автівок постраждали дві людини
Про це інформує пресслужба поліції Києва.
"Сьогодні, близько 13:00, до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.
Як встановили правоохоронці, між автомобілями Dodge та "ВАЗ" трапилася ДТП.
"Коли водії та пасажири автівок, вийшли з них та знаходились біля місця ДТП, в автомобіль Dodge, що стояв нерухомо, в'їхало авто Toyota", - розповіли патрульні.
У результаті зіткнення пасажирка автомобіля Dodge та водій Toyota отримали травми.
Місцеві пабліки пишуть, що в одного з постраждалих травматична ампутація ніг.
- Цього ж дня на Тернопільщині автобус з паломниками, які їхали на прощу до Зарваниці, потрапив у ДТП. Внаслідок аварії є травмовані, однак їхню кількість ще встановлюють.
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