На Сумщині побудують 11 підземних шкіл
У Сумах передбачено зведення чотирьох підземних шкіл, загалом в межах області їхня кількість сягне одинадцяти
Про це йдеться на урядовому порталі.
Вказано, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Сумську область відвідав у Сумах освітній заклад, де будують підземне сховище. Воно має вміщати 500 людей і дозволятиме дітям очно відвідувати школу та перебувати у безпеці.
За словами Шмигаля, на реалізацію цього проєкту виділили близько 117 млн грн з державного та місцевого бюджетів. Будівництво підземної школи обіцяють завершити до початку навчального року. Зараз діти навчаються у змішаному форматі.
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Прем'єр зазначив, що загалом у Сумах планують побудувати чотири підземні школи, в межах області їхня кількість сягне одинадцяти.
"Безпека навчального процесу — наш ключовий напрям у сфері освіти. Послідовно працюємо над тим, щоб якнайбільше дітей могли ходити до шкіл і вчитись у безпечних і комфортних умовах", - підкреслив Шмигаль.
- 10 січня Шмигаль наголосив на важливості створення підземних шкіл у прифронтових областях, зазначивши, що уряд виділяє відповідні кошти на них.
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