На Сумщині побудують 11 підземних шкіл

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Вказано, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Сумську область відвідав у Сумах освітній заклад, де будують підземне сховище. Воно має вміщати 500 людей і дозволятиме дітям очно відвідувати школу та перебувати у безпеці.

За словами Шмигаля, на реалізацію цього проєкту виділили близько 117 млн грн з державного та місцевого бюджетів. Будівництво підземної школи обіцяють завершити до початку навчального року. Зараз діти навчаються у змішаному форматі.

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Прем'єр зазначив, що загалом у Сумах планують побудувати чотири підземні школи, в межах області їхня кількість сягне одинадцяти.

"Безпека навчального процесу — наш ключовий напрям у сфері освіти. Послідовно працюємо над тим, щоб якнайбільше дітей могли ходити до шкіл і вчитись у безпечних і комфортних умовах", - підкреслив Шмигаль.