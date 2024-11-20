На території школи на Одещині демонтували пам'ятник радянській партизанці Зої Космодем'янській

Про це повідомили на facebook-сторінці "Деколонізація. Україна".

"Нарешті демонтовано пам'ятник Зої Космодем'янській у місті Білгород-Дністровський, що на Одещині! Але це ще не останній пам'ятник на її честь - навіть на Одещині", - зазначили там.

Монумент, який знесли, був розташований на території однієї з місцевих шкіл.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну активісти неодноразово зверталися до міської влади із проханням щодо його демонтажу. У листопаді 2023 року відповідне рішення ухвалили, але реалізували його лише зараз.