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На території школи на Одещині демонтували пам'ятник радянській партизанці Зої Космодем'янській

Світлана Кравченко
20 листопада, 2024 середа
15:04
Суспільство Пам'ятник Зої Космодем'янській у Білгороді-Дністровському

У місті Білгороді-Дністровському Одеської області 20 листопада демонтували монумент радянській партизанці та розвідниці Зої Космодем'янській

Зміст

Про це повідомили на facebook-сторінці "Деколонізація. Україна".

"Нарешті демонтовано пам'ятник Зої Космодем'янській у місті Білгород-Дністровський, що на Одещині! Але це ще не останній пам'ятник на її честь - навіть на Одещині", - зазначили там.

Монумент, який знесли, був розташований на території однієї з місцевих шкіл. 

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну активісти неодноразово зверталися до міської влади із проханням щодо його демонтажу. У листопаді 2023 року відповідне рішення ухвалили, але реалізували його лише зараз.

  • У серпні в Білгороді-Дністровському також демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна разом із постаментом.
     
Теги:
Новини
Радянський Союз
Одещина
Війна з Росією
декомунізація
Білгород-Дністровський
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