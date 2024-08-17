У Білгороді-Дністровському на Одещині демонтували пам'ятник Пушкіну
У Білгороді-Дністровському Одеської області демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна разом із постаментом
Про це повідомляє Думська.
Як зазначили у виданні, пам'ятник був розташований в Олімпійському сквері, який раніше мав ім'я поета.
Останнім часом на ньому дедалі частіше почали з'являтися написи "Знеси мене".
Його демонтували комунальники за розпорядженням міської влади.
Погруддя передали до краєзнавчого музею, розташованого на вулиці, яка донедавна також була названа на честь Пушкіна. Нині це вулиця Музейна.
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9 липня міський голова Одеси Геннадій Труханов висловився проти демонтажу пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну та генералу Михайлу Воронцову, адже вони нібито потрібні місту.
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