Труханов заявив, що пам'ятники Пушкіну та Воронцову потрібні Одесі, й виступив проти знесення їх

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"На мою думку, пам’ятники Пушкіну та Воронцову потрібні місту. Я проти того, щоб їх зносити, тому що я – одесит, тут народився", - сказав Труханов.

За його словами, ці пам’ятники встановили "наші прапрапрадідусі та бабусі", а монумент Пушкіну взагалі встановлений за кошти одеситів.

"Коли мені кажуть, що Путін вдягнув у військові мундири Пушкіна та все, що пов’язане з культурою, – це неправильно. Це – наш подарунок росіянам: ми віддаємо їм Пушкіна, який жив і творив у Одесі. На жаль, ми не можемо зараз запитати ані в Пушкіна, ані у Воронцова, чи підтримали б вони війну. Але Пушкін – частина нашої історії та світової культури. Якщо ми приберемо його постамент в Одесі, ним не перестануть захоплюватися у Франції, Англії чи Італії. Це – класика", - вважає Труханов.

Він зазначив, що відмовлятися від таких історичних постатей, зокрема російського генерала Воронцова, – це "страусина позиція".

"Не можна сховати голову в пісок і казати, що цього не було", - зазначив мер Одеси.

Труханов також прокоментував перейменування вулиць та площ міста і заявив, що це питання "дуже тонке".

"Я у чомусь розумію настрої останніх, які втратили своїх рідних на війні. Але треба тримати баланс і не перебільшувати. Не можна взяти і все прибрати. Історія нашого міста - дуже складна та заплутана. Обираючи об’єкти для перейменування, слід ретельно вивчати факти. В нас же зараз усе - як кровоточива рана", - вважає одеський міський голова.