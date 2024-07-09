Труханов заявив, що пам'ятники Пушкіну та Воронцову потрібні Одесі, й виступив проти знесення їх
Міський голова Одеси Геннадій Труханов висловився проти демонтажу пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну та генералу Михайлу Воронцову, адже вони нібито потрібні місту
Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.
"На мою думку, пам’ятники Пушкіну та Воронцову потрібні місту. Я проти того, щоб їх зносити, тому що я – одесит, тут народився", - сказав Труханов.
За його словами, ці пам’ятники встановили "наші прапрапрадідусі та бабусі", а монумент Пушкіну взагалі встановлений за кошти одеситів.
"Коли мені кажуть, що Путін вдягнув у військові мундири Пушкіна та все, що пов’язане з культурою, – це неправильно. Це – наш подарунок росіянам: ми віддаємо їм Пушкіна, який жив і творив у Одесі. На жаль, ми не можемо зараз запитати ані в Пушкіна, ані у Воронцова, чи підтримали б вони війну. Але Пушкін – частина нашої історії та світової культури. Якщо ми приберемо його постамент в Одесі, ним не перестануть захоплюватися у Франції, Англії чи Італії. Це – класика", - вважає Труханов.
Він зазначив, що відмовлятися від таких історичних постатей, зокрема російського генерала Воронцова, – це "страусина позиція".
"Не можна сховати голову в пісок і казати, що цього не було", - зазначив мер Одеси.
Труханов також прокоментував перейменування вулиць та площ міста і заявив, що це питання "дуже тонке".
"Я у чомусь розумію настрої останніх, які втратили своїх рідних на війні. Але треба тримати баланс і не перебільшувати. Не можна взяти і все прибрати. Історія нашого міста - дуже складна та заплутана. Обираючи об’єкти для перейменування, слід ретельно вивчати факти. В нас же зараз усе - як кровоточива рана", - вважає одеський міський голова.
- У листопаді минулого року на Приморському бульварі в Одесі активісти облили червоною фарбою пам'ятник російському поету Пушкіну. На організатора акції склали адміністративний протокол, а організаторка акції "Гроші на ЗСУ" засудила такі дії.
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