"Це головний поет країни-вбивці": в Одесі пам'ятник Пушкіну облили червоною фарбою

Про це повідомляє Думська.

Художник Ярослав Войцеховський, щоб продемонструвати, що пам'ятнику головному російському поету не місце в українському місті, облив його червоною фарбою. Пам'ятник було встановлено у 80-х роках XIX століття на Думській площі, біля мерії.

"Це головний поет країни-вбивці, яка знищує українські міста, країни, чиї ракети знищують художні музеї, пологові будинки, школи, лікарні, вбивають людей. Це абсурд, що такий пам'ятник стоїть в Одесі", — заявив Войцеховський.

Фото: odessa-life

У пресслужбі обласного главку поліції повідомили, що на художника склали адмінпротокол за двома статтями: дрібне хуліганство і порушення правил благоустрою (ст. 173 і ст. 152 КУпАП відповідно).

10 листопада Кабінет міністрів України виключив із Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення монументи російським і радянським діячам, зокрема встановлені в Одесі пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі та Воронцову на Соборній площі.

Фото: odessa-life

Проте на нещодавньому засіданні топонімічної комісії міськради вирішили не демонтувати деякі пам'ятники, зокрема й Пушкіну, мотивуючи це тим, що статуї мають виняткову художню цінність.

Водночас на Думській площі проходила щотижнева акція "Гроші на ЗСУ", учасники якої вимагають від міської влади спрямовувати кошти не на покращення міста, а на ЗСУ.

Odessa Life зазначає, що подібну акцію вже не перший місяць проводять небайдужі одесити, які вимагають від місцевої влади скасувати недоречні у дні війни мільйонні тендери на ремонти та озеленення та спрямувати кошти на потреби армії.

Проте організаторка акції "Гроші на ЗСУ" Катерина Ножевникова засудила обливання фарбою пам'ятника Пушкіну, зазначивши, що це провокація, яка дискредитувала репутацію акції.

"Той, хто це зробив - провокатор і просто перекреслив усе, що ми там три місяці робили. Ви навмисно це зробили, щоб дискредитувати нас чи ви просто дурні не знаю, але це просто вандалізм. Переносити пам’ятники до музеїв це питання містян. Яке досі дискутується. Але ось такий вандалізм це просто днище. Навіщо ви це зробили?? І чому ніхто не зупинив ? Бо ті, хто виходить пити каву, стоять спиною до пам’ятника. А от купа поліції та спостерігачів від мерії, ви де були?", - обурюється Ножевникова.

Вона вважає, що цей інцидент ставить під загрозу ідею та інші дії учасників акції. Ножевникова говорить, що вона від самого початку боялась провокацій з боку влади, але не очікувала такого з боку громадян.