У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну

Про це повідомив народний депутат, радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.

"Лише під кінець другого року війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури й чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо. Зносимо!", - написав він.