"Імперця геть": невідомі у Києві розписали пам'ятник Пушкіну
Невідомі активісти в Києві закликали місцеву владу демонтувати пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, розмалювавши монумент та залишивши надписи
Про це повідомляє Еспресо.
У вівторок, 7 листопада, невідомі розписали пам'ятник Олександру Пушкіну в Києві.
Також активісти залишили надписи "Імперця геть!" та "Деколонізацію не спинити". Своїми діями кияни закликали владу демонтувати монумент російському поету.
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У вівторок, 31 жовтня, з майдану Володимира Вернадського у Запоріжжі остаточно демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.
- Зокрема, 11 жовтня в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підпалили пам'ятник Леніну, який росіяни встановили у квітні минулого року.
- Також 19 серпня у Лубнах Полтавської області демонтували пам'ятник Олександру Пушкіну.
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