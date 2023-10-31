У Запоріжжі демонтували пам'ятник Пушкіну
У вівторок, 31 жовтня, з майдану Володимира Вернадського у Запоріжжі остаточно демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну
Про це повідомляє Суспільне.
"За рішенням виконавчого комітету №593 від 26 жовтня 2023 року міська рада надала дозвіл Олександрівському району на демонтаж пам'ятника О.С. Пушкіну", - йдеться у повідомленні.
За словами запорізького історика Валерія Стойчева, пам'ятник Пушкіну прибрали з майдану в рамках процесу деколонізації.
"На площі Пушкіна встановили однойменний пам'ятник на честь проїзду російського поета до Таганрогу через Олександрівськ Катеринославським поштовим трактом", - сказав Стойчев.
Зазначається, що барельєф Пушкіна, який демонтували минулого року, передали на зберігання до Музею архітектури Запоріжжя. Інші частини пам'ятника згідно з рішенням виконкому мають оприбуткувати.
- 27 липня у Полтаві також демонтували пам'ятники Пушкіну та радянському військовому Миколі Ватутіну.
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