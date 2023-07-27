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У Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну

27 липня, 2023 четвер
08:47
Суспільство У Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну

У четвер, 27 липня, у Полтаві демонтували пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну та радянському військовому Миколі Ватутіну

Про це 27 липня повідомив секретар Полтавської міськради Андрій Карпов.

Це рішення ухвалили ще 24 липня під час засідання виконавчого комітету міської ради.

"24 липня під час засідання виконавчий комітет Полтавської міської ради прийняв рішення про демонтаж пам’ятників Миколі Ватутіну, Олексію Зигіну та Олександру Пушкіну", - зазначили у міськраді.

Демонтаж пам'ятника Олександру Пушкіну 

Олександр Сергійович Пушкін - російський поет, який заклав основи російського реалістичного напряму, критик і теоретик літератури, історик, публіцист. Один з найавторитетніших літературних діячів першої третини XIX століття в Росії.

Демонтаж пам'ятника Миколі Ватутіну

Микола Ватутін - радянський генерал армії, посмертно (з 1965 року) герой СРСР, який командував групою радянських військ в Україні під час Другої світової війни.

Україна
Полтава
декомунізація
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