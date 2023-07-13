Парк Багряного замість Пушкіна: у Києві дерусифікували 14 міських об’єктів
У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами, зокрема парк імені Пушкіна отримав нову назву на честь письменника Івана Багряного
Про це інформує пресслужба Київської міської ради.
"Росія десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим", - йдеться у повідомленні.
Які об'єкти у Києві отримали нові назви
Дарницький район:
- сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;
- вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;
- провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;
- провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;
- провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.
Шевченківський район:
- парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;
- сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.
Деснянський район:
- провулок Ватутінський – провулок Зазимський;
- вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;
- вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.
Дніпровський район:
- вулиця Травнева – вулиця Качина;
- вулиця Мініна вулиця – Олександра Лазаревського;
- вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.
Оболонський район:
- вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.
Зазначається, що депутати Київради проголосували за перейменування більшістю голосів.
- 14 червня, у Київраді відбулося засідання Постійної Комісії з місцевого самоврядування, під час якого було підтримано проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського на вулицю Олександра Омельченка. Мер Києва Віталій Кличко виступив проти перейменування.
- 20 червня у Києві перейменували ще дві вулиці у двох районах.
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