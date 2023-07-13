Про це інформує пресслужба Київської міської ради.

"Росія десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим", - йдеться у повідомленні.

Які об'єкти у Києві отримали нові назви

Дарницький район:

сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;

вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;

провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;

провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;

провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.

Шевченківський район:

парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;

сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.

Деснянський район:

провулок Ватутінський – провулок Зазимський;

вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;

вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.

Дніпровський район:

вулиця Травнева – вулиця Качина;

вулиця Мініна вулиця – Олександра Лазаревського;

вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.

Оболонський район:

вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.

Зазначається, що депутати Київради проголосували за перейменування більшістю голосів.