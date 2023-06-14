Комісія Київради підтримала перейменування вулиці Скоропадського на вулицю Омельченка попри заперечення киян. Кличко виступив проти

Про це повідомив член комісії з найменувань Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

"Комісія підтримала проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського на Бессарабці на Олександра Омельченка", - написав він.

Мартиненко-Кушлянський додав, що проєкт було підтримано нібито з рекомендацією організувати нове голосування в "Києві Цифровому". Водночас за його словами, петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на вулицю Олександра Омельченка не розглядали.

Мер Києва Віталій Кличко виступив проти перейменування вулиці. Він додав, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Омельченка буде повторно винесене на голосування в "Києві Цифровому" згідно з рекомендаціями Комісії.

"Сьогодні підписав, тобто підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка", - написав він.

Що передувало

29 травня 2023 року мер Києва Віталій Кличко ініціював перейменування вулиці Павла Скоропадського в Печерському районі столиці на вулицю Олександра Омельченка, колишнього міського голови Києва. Він аргументував необхідність перейменування тим, що внаслідок активної дерусифікації топонімів у столиці з'явилося дві вулиці, названі на честь Скоропадського.

Голосування щодо цього питання оприлюднили в застосунку "Київ Цифровий". Там 74% киян висловилися проти перейменування. Також на початку червня петиція проти перейменування вулиці Скоропадського за три дні зібрала необхідну кількість голосів.