Київрада дерусифікувала ще дві вулиці в столиці
У вівторок, 20 червня, Київрада перейменувала дві вулиці у двох районах столиці
Про це інформує мер Києва Віталій Кличко.
У Печерському районі перейменували вулицю Драгомирова. Відтепер вона називається на честь Андрія Верхогляда - майора 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України. Він загинув рік тому, захищаючи країну.
У Голосіївському районі Києва змінили назву вулиці Гвардійської. Відтепер вона названа на честь підрозділу Карпатська Січ.
Кличко додав, що загалом у Києві вже перейменували 316 міських об'єктів.
- У середу, 14 червня, у Київраді відбулося засідання Постійної Комісії з місцевого самоврядування, під час якого було підтримано проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського на вулицю Олександра Омельченка. Мер Києва Віталій Кличко виступив проти перейменування.
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