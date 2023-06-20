Київрада дерусифікувала ще дві вулиці в столиці

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко.

У Печерському районі перейменували вулицю Драгомирова. Відтепер вона називається на честь Андрія Верхогляда - майора 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України. Він загинув рік тому, захищаючи країну.

У Голосіївському районі Києва змінили назву вулиці Гвардійської. Відтепер вона названа на честь підрозділу Карпатська Січ.

Кличко додав, що загалом у Києві вже перейменували 316 міських об'єктів.