У Лубнах демонтували пам'ятник Пушкіну
У суботу, 19 серпня, у Лубнах Полтавської області демонтували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну
Про це повідомила секретар Лубенської міської ради Маргарита Комарова, пише Kolo news.
Зазначається, що демонтаж провели комунальні служби громади з метою виконання колегіального рішення тридцятої сесії восьмого скликання Лубенської міської ради "Про організаційно-правові заходи щодо усунення/переміщення об'єкта – пам’ятного знаку російському Олександру Пушкіну з публічного простору м. Лубни".
У цьому документі сказано, що знак письменнику Пушкіну є символом, що відображає імперські російські історичні наративи.
"Комунальники російський імперський маркер перемістили з публічного простору м. Лубни на тимчасове зберігання до території місцевого комунального житлово-експлуатаційного управління", - заявила посадовиця.
За словами секретарки, цей об’єкт демонтувало Управління житлово-комунального господарства Лубенської міської ради.
"Депушкінізація Полтавщини завершується. Це остання споруда звеличення Пушкіна у Полтавській області, торік і цьогоріч подібні демонтовано у Кременчуці, селі Біленченківка Гадяцької громади та в обласному центрі. Попереду - перейменування вулиці Пушкіна у Полтаві та ще 17 громадах області", - заявив представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.
- 27 липня в Полтаві демонтували пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну та радянському військовому Миколі Ватутіну.
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