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У Лубнах демонтували пам'ятник Пушкіну

19 серпня, 2023 субота
14:17
Суспільство У Лубнах демонтували пам'ятник Пушкіну

У суботу, 19 серпня, у Лубнах Полтавської області демонтували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну

Про це повідомила секретар Лубенської міської ради Маргарита Комарова, пише Kolo news.

Зазначається, що демонтаж провели комунальні служби громади з метою виконання колегіального рішення тридцятої сесії восьмого скликання Лубенської міської ради "Про організаційно-правові заходи щодо усунення/переміщення об'єкта – пам’ятного знаку російському Олександру Пушкіну з публічного простору м. Лубни".

У цьому документі сказано, що знак письменнику Пушкіну є символом, що відображає імперські російські історичні наративи.

"Комунальники російський імперський маркер перемістили з публічного простору м. Лубни на тимчасове зберігання до території місцевого комунального житлово-експлуатаційного управління", - заявила посадовиця.

За словами секретарки, цей об’єкт демонтувало Управління житлово-комунального господарства Лубенської міської ради.

"Депушкінізація Полтавщини завершується. Це  остання споруда звеличення Пушкіна у Полтавській області, торік і цьогоріч подібні демонтовано у Кременчуці, селі Біленченківка Гадяцької громади та в обласному центрі. Попереду -  перейменування вулиці Пушкіна у Полтаві та ще 17 громадах області", - заявив представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

  • 27 липня в Полтаві демонтували пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну та радянському військовому Миколі Ватутіну.

Україна
Полтавщина
декомунізація
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