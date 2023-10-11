У тимчасово окупованій Новій Каховці підпалили пам'ятник Леніну

Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Хоч це всього-на-всього символічна акція, але те, що вчора в Новій Каховці партизани підпалили памʼятник Леніну - підняло дух в окупації", - заявив він.

Водночас він наголосив, що рух опору у тимчасово окупованій Новій Каховці працює: "І через переслідування колаборантів, і через листівки, і в ось таких підпалах".