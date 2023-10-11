У тимчасово окупованій Новій Каховці підпалили пам'ятник Леніну
У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підпалили пам'ятник Леніну, який росіяни встановили у квітні минулого року
Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Хоч це всього-на-всього символічна акція, але те, що вчора в Новій Каховці партизани підпалили памʼятник Леніну - підняло дух в окупації", - заявив він.
Водночас він наголосив, що рух опору у тимчасово окупованій Новій Каховці працює: "І через переслідування колаборантів, і через листівки, і в ось таких підпалах".
- Уранці суботи, 7 жовтня, у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині підірвали автівку "секретаря місцевого відділення" російської панівної партії "Єдина Росія" Володимира Малова. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.
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