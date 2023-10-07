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Війна з Росією: хроніка
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У Новій Каховці вибухнула автівка із секретарем місцевого відділу "Единой России"

7 жовтня, 2023 субота
12:20
Війна з Росією Нова Каховка, вибух авто колаборанта

Уранці суботи, 7 жовтня, стало відомо, що у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині підірвали автівку "секретаря місцевого відділення" російської панівної партії "Єдина Росія" Володимира Малова

Про це пишуть український Центр нацспротиву та російське РИА Новости.

Зазначається, що вибух автомобіля з представником окупаційної влади стався приблизно о 09:30.

Зараз 66-річний Малов перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

Володимир Малов

Фото: РосЗМІ

Сенатор від Херсонської області Ігор Кастюкевич назвав цей випадок "терактом, спрямованим проти мирного населення".

  • Також наприкінці серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
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