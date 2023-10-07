У Новій Каховці вибухнула автівка із секретарем місцевого відділу "Единой России"

Про це пишуть український Центр нацспротиву та російське РИА Новости.

Зазначається, що вибух автомобіля з представником окупаційної влади стався приблизно о 09:30.

Зараз 66-річний Малов перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

Фото: РосЗМІ

Сенатор від Херсонської області Ігор Кастюкевич назвав цей випадок "терактом, спрямованим проти мирного населення".