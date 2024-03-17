На трасі Дніпро-Павлоград вилетіла в поле й перекинулась маршрутка: є загиблі та поранені, - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Перший Міський. Кривий Ріг".

За даними місцевого ЗМІ, 3 людини загинуло та відомо про щонайменше 14 постраждалих, серед яких є діти.

"За попередньою інформацією, водій маршрутки не зміг впоратись з керуванням на великій швидкості, адже перед ним почала розвертатися вантажівка", - інформують у виданні.