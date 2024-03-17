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На трасі Дніпро-Павлоград вилетіла в поле й перекинулась маршрутка: є загиблі та поранені, - ЗМІ

17 березня, 2024 неділя
16:35
Суспільство ДТП

У неділю, 17 березня, на трасі Дніпро-Павлоград сталася аварія з постраждалими: вилетіла з дороги та перекинулась маршрутка, є загиблі та поранені

Про це повідомляє видання "Перший Міський. Кривий Ріг".

За даними місцевого ЗМІ, 3 людини загинуло та відомо про щонайменше 14 постраждалих, серед яких є діти. 

"За попередньою інформацією, водій маршрутки не зміг впоратись з керуванням на великій швидкості, адже перед ним почала розвертатися вантажівка", - інформують у виданні. 

  • 5 лютого повідомлялося, що за минулий 2023 рік у столиці сталося 1894 дорожньо-транспортних пригоди з постраждалими, унаслідок чого загинули 103 людини, 2133 зазнали травм різного ступеня тяжкості.
Теги:
Україна
Новини ДТП
Дніпро
Дніпропетровщина
Павлоград
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