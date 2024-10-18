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На Україну подали до ЄСПЛ через зґвалтування дівчини на випускному в школі

Катерина Бенюк
18 жовтня, 2024 п'ятниця
19:55
Суспільство ЄСПЛ

Адвокатки скаржаться в ЄСПЛ на порушення Україною одразу 4-ьох статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ)

Зміст

Про це повідомили у Юрфем.

Про що мова

 У червні 2021 року в одному з українських міст (назва не вказуєьбся з етичних міркувань) під час випусконого вечора вчитель хореографії, зі слів адвокатів, зґвалтував неповнолітню дівчину. 

Вчитель не заперечував факт сексуального контакту з неповнолітньою потерпілою, описував його в деталях, при цьому зазначаючи, що все відбувалось за добровільною згодою. Однак в ході досудового розслідування слідчий взагалі не брав до уваги питання добровільної або недобровільної згоди потерпілої.

"Минуло вже понад три роки з того часу. Ні ефективного розслідування, ні тим паче вироку кривднику за цей час не було ухвалено. Справа фактично зайшла в глухий кут — провадження закривали 7 разів", — повідомляють у Юрфем. 

Захисниці потерпілої — адвокатки "ЮрФем: підтримки" Тамара Бугаєць та Ірина Моргун — подали заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), зокрема, через дискримінацію постраждалої.

"Відправною точкою для нас стала остання постанова про закриття справи, яка була винесена слідством у травні 2024 року. Це була сьома постанова про закриття. Очевидним було те, що використання інструменту оскарження цієї постанови в суді не спрацює, не буде ефективним для нас. Таким чином, національні механізми ми вичерпали," — каже Ірина Моргун.

"Можливо, в майбутньому зіграють весілля"

За слова адвокатів, працівники поліції чинили тиск на неповнолітню дівчину.

“Під час проведення попереднього опитування неповнолітньої потерпілої 20 червня 2021 за участю представників поліції карного розшуку та ювенальної превенції до неповнолітньої потерпілої застосовувався психологічний тиск: її та матір розвели по різних кабінетах, в кабінет, де була неповнолітня, постійно заходили нові співробітники поліції та ставили запитання про кількість актів, пози, чи подобалось це потерпілій тощо. При цьому один співробітник відділення поліції стояв над неповнолітньою потерпілою, одну ногу поставив на стілець та «нависав» над неповнолітньою потерпілою, коли ставив питання. Один з працівників поліції зазначив, що, можливо, неповнолітня потерпіла та підозрюваний зіграють весілля в майбутньому", — розповідають у Юрфем.

Крім того, фактично не відбулось жодних слідчих дій, провадження закривали 7 разів, а будь-який документ від слідства доводилось буквально "видобувати". запитами та скаргами. 

Що саме порушила держава, на думку адвокаток

Держава допустила невиправдані затримки розслідування — близько трьох років. Справа закривалась 7 разів, а після третього — слідство зупинилось. 

Потерпіла розповідала про пережите не менше, ніж 10 разів. Була піддана віктимізації та втручанню в приватне життя. Зокрема, кілька разів допитували сусідів/ок потерпілої й ставили їм некоректні питання щодо особистого життя дівчини.

Кривднику не вручили ні підозри, ні обвинувального акту, до судового розгляду справа не дійшла. 

Упереджене ставлення до потерпілої через її стать з самого початку розслідування. 

  • Нагадаємо, раніше в Києві 23-річна дівчина заявила, що в підземному переході на неї напав з ножем і зґвалтував невідомий чоловік.

 
Теги:
Кримінал
Україна
Європейський Суд
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