На Житомирщині від отруєння чадним газом загинуло 7 людей

Про це інформують ДСНС та поліція Житомирщини.

"6 лютого близько 9:00 до Бердичівського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця села Великих Низгірців Семенівської громади про те, що в одному з будинків він виявив тіла чоловіків без ознак життя. На місце події виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, сім чоловіків були жителями Вінницької області. Вони приїхали на Житомирщину 5 лютого та поселилися у будинку, який винаймали на період роботи в одній з агрофірм. Наступного дня до місцевого жителя села звернулася дружина одного з чоловіків, оскільки він перестав виходити на зв’язок. Коли місцевий відвідав будинок, він знайшов тіла без ознак життя.

За попередніми даними, причиною смерті є отруєння чадним газом. Його витік стався через несправність газового опалення у приватному житловому будинку.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Триває слідство.

У ДСНС зазначили, чадний газ є невідчутним для людини, однак навіть невелика його концентрація впливає на організм та може призвести до смерті.

"Чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини. Закликаємо дотримуватися правил безпеки! Вони рятують життя", - наголосили рятувальники.