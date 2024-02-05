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В Україні за січень було зафіксовано 76 випадків отруєнь чадним газом

5 лютого, 2024 понедiлок
17:11
Здоров'я чадний газ

У січні 2024 року в Україні постраждали 76 людей внаслідок отруєння чадним газом

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Зазначається, що в Україні кількість випадків отруєння чадним газом і продуктами горіння збільшилась. У грудні минулого року було зафіксовано 56 випадків, 3 з яких виявилися летальними, а у січні чадним газом отруїлися 76 українців - 7 з них загинули.

Відповідно до даних екстреної медичної допомоги, 69 пацієнтів з ознаками такого отруєння були госпіталізовані в 6 областях та отримали медичну допомогу.

Міністерство наголошує, що чадний газ є невідчутним для людини, однак навіть невелика його концентрація впливає на організм та може призвести до смерті.

"В умовах браку кисню та у разі неповного згоряння палива у нагрівальних приладах утворюється монооксид вуглецю (СО) або чадний газ. Коли людина піддається його впливу, молекули СО витісняють кисень з організму і призводять до отруєння. Найбільша небезпека полягає в тому, що чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Саме тому іноді його називають "тихим убивцею". Без спеціальних детекторів його неможливо визначити, але він може бути смертельним і впливає на організм людини навіть у невеликих концентраціях", - розповіли в МОЗ. 

Аби вчасно зреагувати на отруєння, потрібно знати його основні симптоми, а саме: нудота, головний біль, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми й запаморочення. У МОЗ нагадують, якщо є підозри на отруєння чадним газом, потрібно вимкнути всі прилади, окрім електричних, та відкрити вікна. Потім слід вийти чи винести потерпілого на свіже повітря, покласти подушку під голову й розстібнути комір та пояс. Далі необхідно викликати рятувальників ДСНС за номером 101 або 112, аварійну газову службу за номером 104 та швидку допомогу за номером 103.

"Від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та вираженість симптомів. Проте реакція на отруєння чадним газом може розвинутися й упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин). Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння СО ще до появи симптомів", - зазначають в установі.

  • За добу 27 січня у приватних будинках Київської та Чернігівської областей чадним газом отруїлися 6 людей, серед яких 5 дітей.
Теги:
Суспільство
Україна
Медицина
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