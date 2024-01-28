За добу в Україні 6 людей отруїлися чадним газом, з них 5 дітей: ДСНС нагадала базові правила безпеки

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Так, у селі Торф’яне Бучанського району на Київщині, ймовірно, через порушення експлуатації пічного опалення, постраждали 2 дитини 10 та 12 років.

У стані середнього ступеня тяжкості їх госпіталізували до лікарні.

Крім того, тієї ж доби на Чернігівщині в селищі Варва Прилуцького району внаслідок порушення правил експлуатації газового котла постраждало 4 людини, серед них троє дітей віком 14, 12 та 1 рік. Їх також у стані середнього ступеня тяжкості доправили до лікарні.

Рятувальними закликають бути обачними та обов’язково перевіряти стан газового й пічного опалення.

У ДСНС нагадали про те, як запобігти отруєнню чадним газом. Для цього:

не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади;

не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів;

регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів;

у разі використання пічок чи каміну, завжди відчиняйте заслінку;

не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.

Також у ДСНС рекомендують частіше провітрювати приміщення, в якому є газові прилади. За можливості, можна встановити детектор чадного газу – це прилад для визначення його концентрації в повітрі.

Також у ДСНС наголошують, якщо ви помітили ознаки витоку чадного газу й людину, яка, ймовірно, ним отруїлася, потрібно вимкнути усі прилади, крім електричних; відкрити вікна, в приміщенні, де, потенційно, може бути велика концентрація чадного газу; вийти з такого приміщення й вивести чи винести звідти усіх потерпілих. Також необхідно викликати медиків за номером "103".