НАБУ спростувало повідомлення нібито про підготовку підозри Свириденко й посадовцям ОП

Про це поінформувала пресслужба НАБУ.

Бюро наголосило: подібна інформація є фейковою.

"У низці анонімних і проросійських telegram-каналів поширюється неправдива інформація про нібито підготовку повідомлення про підозру прем’єр-міністру України та посадовцям Офісу президента. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Складно сказати, що НАБУ та САП неефективні, - голова Ради громадського контролю при НАБУ Швець