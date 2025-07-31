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НАБУ спростувало повідомлення нібито про підготовку підозри Свириденко й посадовцям ОП

Дар'я Куркіна
31 липня, 2025 четвер
15:48
Суспільство Юлія Свириденко

Національне антикорупційне бюро України прокоментувало інформацію в анонімних telegram-каналах нібито про підготовку підозри премʼєр-міністерці Юлії Свириденко та посадовцям Офісу президента

Зміст

Про це поінформувала пресслужба НАБУ.

Бюро наголосило: подібна інформація є фейковою.

"У низці анонімних і проросійських telegram-каналів поширюється неправдива інформація про нібито підготовку повідомлення про підозру прем’єр-міністру України та посадовцям Офісу президента. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні. 

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  • Верховна Рада України у четвер, 31 липня, проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент України. Невдовзі Зеленський його підписав.
Теги:
Новини
Україна
Президент України
корупція в Україні
НАБУ
Юлія Свириденко
Дезінформація
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