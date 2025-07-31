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Оновлено

Рада проголосувала за президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП

Ольга Бабишена
31 липня, 2025 четвер
14:39
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада України у четвер, 31 липня, проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент України

Зміст

Про це стало відомо з трансляції засідання ВРУ. 

За законопроєкт голосували за скороченою процедурою. У першому читанні його підтримали 330 депутатів. У цілому проголосував 331 нардеп. 

Крім того, 326 депутатів проголосували за невідкладне підписання законопроєкту головою Верховної Ради. Невдовзі нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Руслан Стефанчук підписав законопроєкт. 

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт №13533 має на меті гарантувати зміцнення інституційної незалежності НАБУ і САП, забезпечити надійний захист їхньої діяльності від впливів та втручання РФ. Вказано, що законопроєкт покликаний забезпечити довіру суспільства та міжнародної спільноти до нормативних підходів у регулюванні здійснення та посилення ефективності, гарантій незалежності антикорупційної діяльності, забезпечення принципу невідворотності покарання.

Законопроєкт містить положення, спрямовані на закріплення  статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України.  

"Разом з тим, норми законопроєкту пропонують механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб щодо співробітників антикорупційних органів. Законопроєкт запроваджує нові превентивні та контррозвідувальні  механізми захисту антикорупційних органів від можливого впливу держави-агресора", - йдеться у пояснювальній записці. 

Коментар прем'єрки Свириденко

Очільниця уряду Юлія Свириденко подякувала нардепам за підтримку президентського законопроєкту.

"Закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку. Це чітка відповідь на очікування суспільства та наших європейських партнерів", - написала вона в Telegram.

"Україна ще раз довела, що є демократичною країною. Наша держава дослухається до суспільної думки, поважає позиції всіх громадян та зміцнює наші інституції", - додала Свириденко.

Чиновниця зазначила, що уряд України проінформує усіх партнерів щодо ухваленого рішення.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.  

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП.

 

 

 

 

Теги:
Новини
Верховна Рада
ВРУ
НАБУ
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