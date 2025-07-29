Антикорупційний комітет ВР підтримав президентський законопроєкт про незалежність НАБУ та САП
29 липня Комітет з питань антикорупційної політики зібрався з другої спроби на розгляд і підтримав одноголосно законопроєкт президента Володимира Зеленського, який стосується зміцнення незалежності НАБУ і САП. Тепер проголосувати має Комітет з питань правоохоронної діяльності
Це стало відомо Еспресо з власних джерел у парламенті.
Під час першої спроби засідання не відбулося через відсутність кворуму. Ймовірною причиною стала парламентська відпустка: минулого тижня Верховна Рада офіційно пішла на канікули.
Пізніше стало відомо, що Комітет ВР з питань антикорупційної політики з другої спроби зібрався для розгляду законопроєкту Зеленського щодо незалежності НАБУ і САП.
Нардеп Ярослав Железняк поінформував, що Комітет з питань антикорупційної політики одноголосно підтримав законопроєкт №13533. Під час розгляду представники НАБУ заявили, що не мають зауважень до ініціативи.
Водночас головним у цьому питанні визначено Комітет з питань правоохоронної діяльності, засідання якого очікується вже завтра, 30 липня о 13:00.
Передісторія
22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.
Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.
Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.
Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.
24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.
Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії. Його мають розглянути в парламенті 31 липня.
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