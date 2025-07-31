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Ексклюзив

Складно сказати, що НАБУ та САП неефективні, - голова Ради громадського контролю при НАБУ Швець

Марина Клюєва
31 липня, 2025 четвер
15:00
Суспільство НАБУ

Критика щодо діяльності антикорупційних органів є, але нещодавно НАБУ показала достатньо велику кількість кейсів, в яких передала до суду справи по топових політиках

Зміст

Про це розповів голова Ради громадського контролю при НАБУ Антон Швець в етері Еспресо. 

"Ми як Рада громадського контролю отримуємо від громадськості численні запити стосовно іноді неефективності НАБУ, а іноді занадто ефективності. Тобто ми отримуємо скарги, як на те, що щось погано розслідується або не розслідується, а також отримуємо скарги на те, що НАБУ розслідує щось не те, або саме розслідування йде не в повній відповідальності до законності. Тобто умовно бувають випадки, коли НАБУ проводить, наприклад, обшуки в рамках якихось обвинувачень, людина отримує під час обшуків медійний негатив, а потім НАБУ та САП не можуть нічого довести. Критика дійсно існує, але нещодавно НАБУ показала достатньо велику кількість кейсів, в яких передала до суду справи по достатньо впливовим, топовим політикам", - сказав він.

Антон Швець зауважив, що ця криза викликана саме тим, що НАБУ достатньо ефективно розслідує впливових політиків і підбирається до них все ближче і ближче.

"Всі в Україні думають, що НАБУ достатньо близько до них підібралася. Підозра вийшла віце-прем'єру і міністру єдності Чернишову, який, як вважається, є дуже наближеним до української влади. І саме це, на думку багатьох людей, і стало тригером атаки на НАБУ. А насправді, якщо думати, що влада корупційна, наврядчи би їй якось заважала неефективність НАБУ. До того ж треба розуміти, що НАБУ веде слідство, САП представляє обвинувачення у суді, але вирок виносить суд. І суд достатньо завантажений великою кількістю справ і треба розуміти, що у обвинувачених найкращадвокати в нашій країні, а іноді і не тільки в нашій країні. І тому справи слухаються достатньо довго. Тому сказати, що НАБУ та САП якось неефективні достатньо складно. Так, в них є безліч проблем, є достатня велика кількість критики. Більш того, НАБУ та САП поступово втрачали достатньо високий кредит підтримки від українського суспільства. Але причиною всього, що сталося, була точно не неефективність САПа. Це лише просто такий метод для обраної атаки", - додав голова Ради громадського контролю при НАБУ.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.  

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП.

Верховна Рада України у четвер, 31 липня, проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент України.

Теги:
Новини
Україна
політика
корупція в Україні
НАБУ
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