Нардеп Синютка про виплати військовим: держава за жодних обставин не може зменшувати соцзахист бійців

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Ключове питання, з яким до мене зверталися сьогодні декілька людей, в тому числі військовослужбовців, — чи зберігається виплата у розмірі 15 млн грн у випадку загибелі захисника України. Чомусь це питання стало дуже широко обговорюваним. Я чітко й однозначно трактую, що ця виплата зберігається і ніхто її не може порушити, тому що вона передбачена законом України і не може регулюватися постановою Кабінету Міністрів. Стосовно збільшення виплат, я вважаю, що це дуже правильне рішення. Важливо, щоб кожен захисник відчував себе захищеним. Держава ні за яких обставин не може понижувати соціальний захист. Ба більше, історія про 100 тисяч, дискусія в парламенті, голосування в першому читанні, коли Стефанчук кудись заховав цей законопроєкт і не ставить його на голосування, — повинна мати завершення", - сказав Синютка.

Парламент проголосував про виділення додаткових 500 млрд грн в бюджеті на 2024 рік, тобто де-юре кошти для цього передбачені, зауважив нардеп.



"Ми хапалися за голову, коли з вуст очільника уряду, як представника влади, ми почули таке: "Ой, ви знаєте, ми думали в кінці літа завершити війну. Думаю, він вже сам шкодує, що таке сказав. Навіть якщо ви щось таке собі думали і мріяли, ну вже хоча б не говоріть це людям, не смішіть себе, не виставляйте себе на посміховисько. Це біда, але кошти передбачені в бюджеті. Ми, як представники "Європейської солідарності" вважаємо, що джерело наповнення цих коштів, а там є збільшення податків, економія від обслуговування зовнішнього боргу і випуск облігацій внутрішньої державної позики, могли б бути змінені", - зазначив він.

Гральний бізнес, рента на газ, захмарні зарплати чиновників, ремонти доріг – ті речі, які точно можна перенаправити якнайшвидше на військових, додав Синютка.

"Економія, це власне про Захід і про стосунки Заходу з Україною. Економія від обслуговування боргу, звичайно, залишиться, бо західний світ списав частину боргу для України і ми отримали додаткові ресурси. Стосовно облігацій внутрішньої державної позики, цього тижня вже з’явилися заяви від представників влади про те, що ринок для облігацій внутрішньої державної позики звужується, але необхідну суму міністерство фінансів може залучити. Тому я не бачу жодних підстав, чому в цьому році можна затримувати чи тим більше не виплачувати військовим ті кошти, які передбачені чинним законодавством", - резюмував нардеп.