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Головна Економіка Кабмін збільшив виплати бійцям в разі отримання інвалідності, а також родинам, якщо воїн загине не під час бойових дій

Кабмін збільшив виплати бійцям в разі отримання інвалідності, а також родинам, якщо воїн загине не під час бойових дій

Світлана Кравченко
25 вересня, 2024 середа
11:18
Економіка

У вівторок, 24 вересня, Кабінет міністрів України затвердив новий розмір одноразової грошової допомоги в разі отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців

Зміст

Про це йдеться у відповідній постанові уряду № 1090.

Постановою зазначається, що одноразові виплати здійснюватимуть у разі загибелі українських військових, визнання їх безвісти зниклими або ж у разі встановлення інвалідності.

Зокрема, йдеться про компенсації у випадках, коли військовий загинув у період проходження військової служби, але не в бойових діях.

У разі загибелі військового розмір одноразової грошової допомоги становить 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, - тобто 2 млн 710 тисяч грн.

Тим часом розмір одноразової грошової допомоги у випадку встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання залежатиме від групи інвалідності:

  • І група - 400 прожиткових мінімумів (1,21 млн грн);
  • ІІ група - 300 прожиткових мінімумів (908 тис. грн);
  • ІІІ група - 250 прожиткових мінімумів (757 тис. грн).

Відтепер подати заяву для призначення та виплати одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів можна в електронній чи паперовій формі, а також через "Дію".

  • Варто зазначити, що раніше розмір компенсації для таких випадків становив 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Якщо ж військовий загинув на фронті під час бойових дій, то постанова уряду №168 від 28 лютого 2022 року регулює, що між членами родини порівну ділять 15 мільйонів грн.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
ЗСУ загиблі
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