Кабмін збільшив виплати бійцям в разі отримання інвалідності, а також родинам, якщо воїн загине не під час бойових дій
У вівторок, 24 вересня, Кабінет міністрів України затвердив новий розмір одноразової грошової допомоги в разі отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців
Про це йдеться у відповідній постанові уряду № 1090.
Постановою зазначається, що одноразові виплати здійснюватимуть у разі загибелі українських військових, визнання їх безвісти зниклими або ж у разі встановлення інвалідності.
Зокрема, йдеться про компенсації у випадках, коли військовий загинув у період проходження військової служби, але не в бойових діях.
У разі загибелі військового розмір одноразової грошової допомоги становить 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, - тобто 2 млн 710 тисяч грн.
Тим часом розмір одноразової грошової допомоги у випадку встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання залежатиме від групи інвалідності:
- І група - 400 прожиткових мінімумів (1,21 млн грн);
- ІІ група - 300 прожиткових мінімумів (908 тис. грн);
- ІІІ група - 250 прожиткових мінімумів (757 тис. грн).
Відтепер подати заяву для призначення та виплати одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів можна в електронній чи паперовій формі, а також через "Дію".
- Варто зазначити, що раніше розмір компенсації для таких випадків становив 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Якщо ж військовий загинув на фронті під час бойових дій, то постанова уряду №168 від 28 лютого 2022 року регулює, що між членами родини порівну ділять 15 мільйонів грн.
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