Кабмін збільшив виплати бійцям в разі отримання інвалідності, а також родинам, якщо воїн загине не під час бойових дій

Про це йдеться у відповідній постанові уряду № 1090.

Постановою зазначається, що одноразові виплати здійснюватимуть у разі загибелі українських військових, визнання їх безвісти зниклими або ж у разі встановлення інвалідності.

Зокрема, йдеться про компенсації у випадках, коли військовий загинув у період проходження військової служби, але не в бойових діях.

У разі загибелі військового розмір одноразової грошової допомоги становить 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, - тобто 2 млн 710 тисяч грн.

Тим часом розмір одноразової грошової допомоги у випадку встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання залежатиме від групи інвалідності:

І група - 400 прожиткових мінімумів (1,21 млн грн);

ІІ група - 300 прожиткових мінімумів (908 тис. грн);

ІІІ група - 250 прожиткових мінімумів (757 тис. грн).

Відтепер подати заяву для призначення та виплати одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів можна в електронній чи паперовій формі, а також через "Дію".