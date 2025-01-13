Нардеп-"слуга" Веніславський: для дискусій про зниження мобілізаційного віку немає жодних підстав

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

Стабілізувати війну чи виграти її лише за рахунок збільшення мобілізації навряд чи буде продуктивно, каже Веніславський. Потрібно переводити війну в асиметричні способи, використовуючи інноваційні засоби озброєння від наших партнерів.

"Щодо питання зниження призовного віку, в Комітеті та парламенті немає жодних ініціатив з цього приводу. Деякі члени Комітету висловлюють свої суб'єктивні думки про необхідність зниження призовного віку, але законодавчих змін немає. Таким чином, юридичних і політичних підстав для дискусії про зниження призовного віку на сьогодні немає", - зазначив нардеп.

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Що стосується пропозицій наших партнерів знизити вікову планку для мобілізації, вони лунають вже два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент озвучив чітку відповідь: нам необхідно належним чином оснастити, укомплектувати і озброїти військові підрозділи, які вже воюють.

"Проблеми з кількістю засобів протиповітряної оборони та далекобійного озброєння досі не вирішені. Крім того, потрібен дозвіл на використання цих зразків озброєння по законних воєнних об'єктах на території Росії. На жаль, ми не завжди отримуємо необхідне озброєння вчасно і в належній кількості", - додав Веніславський.