Наталка Діденко попередила про заморозки та сказала, де 17 жовтня можливі дощі

Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

"Антициклон Werner завтра дозволить безперешкодно проникати в Україну холодному, із логічними заморозками посередині осені, повітрю арктичного походження. Тому на вулиці буде свіженько, в домівках холодно", - написала пані Діденко.

Вдень 17 жовтня очікується +8...+11 °C, на півдні та заході +11...+14 °C, на Закарпатті та в Криму - до +16 °C.

"Невеликі дощі 17 жовтня можливі лише в східних областях України, на решті території - без опадів", - зазначила пані Діденко.

У Києві найближчої ночі температура повітря становитиме +2...+5 °C, на околицях місцями заморозки. Вдень 17 жовтня термометри в столиці покажуть близько +9 °C, опади малоймовірні.

За даними синоптикині, до 19-20 жовтня в нічні години в більшості областей України очікуються заморозки, а з 20-21 жовтня в Україні передбачається сонячна погода з потеплінням до +13...+17 °C.