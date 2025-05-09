Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати цими вихідними
Цими вихідними, 10-11 травня, в Україні очікується дощова та доволі прохолодна погода
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності. Лише на Луганщині та Донеччині 10-11 травня переважатиме суха погода. У суботу на більшій частині півдня країни істотних опадів не прогнозується.
"Завтра, в суботу, найхолодніше буде в західних областях, вдень усього +7+12 градусів та ще й з дощем. На решті території України 10-го травня +11+15, на півдні +14+17 градусів", - зазначила Діденко.
За інформацією синоптикині, у неділю практично по всій території України очікується холодна погода. Вдень стовпчик термометра показуватиме +9+14 градусів. На півдні країни варто очікувати +13+17 градусів.
Уночі є ймовірність заморозків на ґрунті.
Якою буде погода у столиці?
Як повідомила Наталка Діденко, у Києві 10 травня можливий невеликий дощ із проясненнями. Максимальна температура становитиме +13 градусів.
"У неділю, 11-го травня, задощить майже на весь день. Максимально +11 градусів", - додала синоптикиня.
- Раніше Наталка Діденко повідомляла, що 9 травня у низці областей України прогнозується дощова погода, а у Карпатах очікується мокрий сніг.
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