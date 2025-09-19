Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цими вихідними

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"20-21 вересня в Україні буде комфортна погода. Без опадів, багато сонця, лише в суботу на крайньому сході місцями невеликий дощ", - зазначила Діденко.

За її інформацією, 20 вересня температура повітря становитиме +19+24 градуси, на півдні та заході +24+26 градусів.

21 вересня впродовж дня передбачається +25+28 градусів. Дещо свіжіше буде на сході та південному сході, +21+24 градуси.

Якою буде погода у столиці?

За словами Діденко, у Києві цими вихідними варто очікувати сухої, сонячної та теплої погоди.

"У суботу в столиці очікується +22+24 градуси, а в неділю хто там ще хотів би позасмагати, +25+28 градусів", - розповіла синоптикиня.

Вона додала, що похолодання прийде із середини наступного тижня.