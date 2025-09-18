Дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати похолодання

Про це Наталка Діденко повідомила в телеграм.

Синоптикиня попередила про можливі зміни. Наприкінці вересня очікується значне похолодання.

"З 25-26 вересня тепла погода зміниться різким похолоданням і тому подекуди в західних областях України, скоріше, ближче до Карпат та навколо карпатських регіонів, дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг.

Похолодання торкнеться усієї України, проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу, а інша фаза, снігова - лише місцями в західній частині", - зазначила Діденко.

Вона уточнила, що завтра, 19 вересня, антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України, "скрізь прояснить, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки".

Температура повітря поступово почне підійматися. Завтра протягом дня очікується +19...+24 градуси.

У вихідні, 20-21 вересня, повсюди в Україні очікується гарна осіння погода - сухо, сонячно та +24...+28 градусів.

"Такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня, а вже з 25-26 вересня погода різко зміниться", - повідомила Діденко.

Синоптикиня додала, що наступні вихідні, 27-28 вересня, будуть холодними та вологими.

"Словом, зміна сезонів не за горами з усіма хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом. Але не забуваємо, що потім буде жовтень, який обов'язково приведе за ручку ще одне миле "бабине літо", - підсумувала вона.

фото: телеграм-канал Наталки Діденко