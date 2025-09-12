Навальна закликала ЄС не забороняти візи "простим росіянам". Кислиця нагадав, що понад 65% росіян підтримують війну

Про це він написав у соцмережі X.

Перший заступник очільника МЗС України Сергій Кислиця відреагував на допис вдови російського опозиціонера Олексія Навального Юлії. Вона назвала серйозною помилкою імовірне рішення, яке може бути ухвалене в межах нового санкційного пакета ЄС. Йдеться про намір запровадити повну заборону на видачу туристичних віз громадянам Росії.

"Ви помиляєтесь, Юліє Навальна, і ви добре це знаєте. Але ви продовжуєте приховувати підтримку війни проти України з боку широкої російської громадськості. Понад 65% опитаних росіян підтримують війну проти України, вважають, що бойові дії для Росії "йдуть добре", - зауважив Кислиця.

Він також наголосив, що для росіян подорожі до Європи з метою відпочинку не є правом.

"Це привілей для тих, хто цього заслуговує та має на це право; хто не підриває безпеку та цінності Європи; хто не сприяє війні, військовій промисловості, військовій пропаганді в Росії та не отримує від них вигоди. Поки що досвід Європи з російськими жителями чи відвідувачами історично такий, як у російському прислів'ї - "скільки вовка не годуй, він все одно в ліс дивиться", - додав Кислиця.

Раніше Юлія Навальна заявила в соцмережі X, що повна заборона видачі туристичних віз громадянам Росії в рамках нового санкційного пакета ЄС "стане серйозною помилкою".

"Санкції мають бути спрямовані проти олігархів, силовиків, пропагандистів та інших посібників режиму, а не проти звичайних громадян. Володимир Путін – це не вся Росія. Фонд боротьби з корупцією направив до Брюсселя офіційну заяву із закликом розмежовувати відповідальність режиму та простих росіян", - написала вона.