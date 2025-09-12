Навальна закликала ЄС не забороняти візи "простим росіянам". Кислиця нагадав, що понад 65% росіян підтримують війну
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відповів Юлії Навальній, яка обурилась намірами ЄС запровадити заборону на видачу туристичних віз громадянам РФ
Про це він написав у соцмережі X.
Перший заступник очільника МЗС України Сергій Кислиця відреагував на допис вдови російського опозиціонера Олексія Навального Юлії. Вона назвала серйозною помилкою імовірне рішення, яке може бути ухвалене в межах нового санкційного пакета ЄС. Йдеться про намір запровадити повну заборону на видачу туристичних віз громадянам Росії.
"Ви помиляєтесь, Юліє Навальна, і ви добре це знаєте. Але ви продовжуєте приховувати підтримку війни проти України з боку широкої російської громадськості. Понад 65% опитаних росіян підтримують війну проти України, вважають, що бойові дії для Росії "йдуть добре", - зауважив Кислиця.
Він також наголосив, що для росіян подорожі до Європи з метою відпочинку не є правом.
"Це привілей для тих, хто цього заслуговує та має на це право; хто не підриває безпеку та цінності Європи; хто не сприяє війні, військовій промисловості, військовій пропаганді в Росії та не отримує від них вигоди. Поки що досвід Європи з російськими жителями чи відвідувачами історично такий, як у російському прислів'ї - "скільки вовка не годуй, він все одно в ліс дивиться", - додав Кислиця.
Раніше Юлія Навальна заявила в соцмережі X, що повна заборона видачі туристичних віз громадянам Росії в рамках нового санкційного пакета ЄС "стане серйозною помилкою".
"Санкції мають бути спрямовані проти олігархів, силовиків, пропагандистів та інших посібників режиму, а не проти звичайних громадян. Володимир Путін – це не вся Росія. Фонд боротьби з корупцією направив до Брюсселя офіційну заяву із закликом розмежовувати відповідальність режиму та простих росіян", - написала вона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.57
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе