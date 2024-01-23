Найкращі історії відповідального партнерства: оголосили лауреатів Премії Відповідальності 2023

Фіналістів та лауреатів визначали у трьох номінаціях.

Еспресо — головний інформаційний партнер Премії.

Лауреатом Премії відповідальності 2023 у номінації "Історія відповідального партнерства: громади" стали "Залога "Чорноморці" з проєктом "Прихисток ТТ". А до короткого списку в цій номінації увійшли "Ангар.Україна" з проєктом "Ангарська гільза", "Save Ukraine Now" з проєктом "1 день на місяць працюю для ЗСУ", "Плато" з проєктом "Простір міського садівництва та городництва "Розсадник".

У номінації "Національний партнерський проєкт" лауреатом став "Ukraїner" з проєктом "Хоробрі міста". У короткому списку в цій номінації – "ЮрФем" з проєктом "Побудова людиноцентричної системи реагування на випадки сексуального насильства пов’язаного з війною та надання допомоги постраждалим", "Коло" з проєктом "Медичний Десант", "Спрямована дія" з проєктом "Перший добровольчий хірургічний шпиталь".

Лауреатом у номінації "Взаємодія без кордонів: Україна до світу" став "Docudays" з проєктом "Архів війни". Також до короткого списку в цій номінації увійшла організація "Save Dnipro" з проєктом "Розбудова радіаційного моніторингу в системі "SaveEcoBot".

Член журі Премії, ветеран, капітан запасу, заступник директора Фонду "Повернись живим" Олег Карпенко поділився, як складно було обирати короткий список та лауреатів:

"Я почав із нашої спільної цінності – відповідальності. І на якомусь етапі зрозумів, що всі організації відповідають цьому критерію. Потім відштовхувався від принципів роботи, яких дотримується наша організація, – системність і довготривалість. І дійшовши до середини списку, зрозумів, що і тут дуже багато організацій є такими.

Що мене особисто зачепило та вразило найбільше – це історія про пам'ять. Про те, як будувати проєкти, які в подальшому на багато років приноситимуть користь, розповідатимуть про нашу історію і, без перебільшення, будуватимуть майбутнє".

Членкиня журі, правозахисниця, голова правління "Центру громадянських свобод", який отримав Нобелівську премію миру, Олександра Матвійчук звернулася до присутніх:

"У такі складні часи на перше місце виходить відповідальність, лідерство, всі ті якості, які згадує Богдан Гаврилишин у Декларації відповідальності людини.

Голос України у світі потужний попри все. Бо він про те, як проходити часи турбулентності з гідністю, як боротися за свободу, як проявляти мужність, як робити складні, але правильні рішення, як підтримувати, захищати, допомагати одне одному. Адже саме це робить нас людьми".

Лауреатів Премії відзначили винагородою у розмірі по 100 000 гривень та унікальними статуетками, які стали символом єдності та взаємодії. Також приємним бонусом стала грошова винагорода по 1 000 доларів від партнерів Премії "Razom for Ukraine" для 7-ми фіналістів, що увійшли до короткого списку Премії відповідальності 2023.

Учасників Премії, що увійшли до довгого списку, нагородили відзнаками за їхні історії відповідального партнерства. А партнер Премії Радіо Культура, вручив спецівідзнаку організації "EdCamp Ukraine" за найкращу освітну історію відповідального партнерства.

"Богдан Гаврилишин сказав: "Вчитися, мріяти, діяти”. Усі присутні, усі, хто подався на премію, хто переміг, – ми всі мріємо. І що важливо, ми мріємо разом і показуємо ворогам України і усьому світу, що ми незламні, що ми діємо спільно, єдино. Я відчуваю вашу креативність, лідерство і дякую, що ви так багато працюєте для України!", – підсумувала захід Патриція Шморгун Гаврилишин, співзасновниця Фонду родини Богдана Гаврилишина, донька відомого українця.

Історії відповідального партнерства, які об’єднала Премія, стали натхненням та мотивацією до ще більшої взаємодії задля зміцнення України. 10 історій фіналістів Премії будуть висвітлені у медійному спецпроєкті, який втілюватиметься у співпраці Фонду родини Богдана Гаврилишина, Фундації ЗМІN та медіа The Ukrainians.

Премію "Responsibility Award 2023" організовує Фонд родини Богдана Гаврилишина у партнерстві Програмою сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється Pact в Україні, Razom For Ukraine, Фундацією ЗМІN, Міжнародним Фондом "Відродження", Фондом Федора Шпига за інформаційної підтримки ІСАР "Єднання". ,