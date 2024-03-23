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"Найвеселіше свято року": в юдеїв 23 березня розпочинається Пурим

23 березня, 2024 субота
16:05
Суспільство Пурим

У 2024 році Пурим святкують з вечора 23 березня до вечора 24 березня. Це одне з найбільш радісних свят юдейського календаря

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Походження назви свята Пурим пов'язане зі словом "пур", що з івриту перекладається як "жереб". Це пам’ять про події, коли було кинуто жереб залишитися при житті єврейському народу чи загинути.

Історія свята

Перський цар Агашверош дозволив своєму радникові Гаману стратити євреїв. Гаман образився на цей народ за те, що один із євреїв, на ім'я Мордехай, відмовився схилити перед ним коліно.

Перед візитом до царя Гаман кинув жереб, коли має все відбутися - випало на 13 число місяця Адар. Гаман розіслав таємні накази в усі провінції, де проживали євреї, щоби ранком 13 Адара озброєні люди вийшли на вулиці та вирізали "шкідливий народ". Другий наказ мав бути проголошений цього ранку. При цьому цар Ахашверош не знав, що його кохана дружина Естер була єврейкою.

Зазначається, що дізнавшись про план Амана, цариця Естер та Мордехай зібрали всіх євреїв, і закликали їх старанно молитися та навчати дітей Торі. А сама Естер на святі на її честь попросила чоловіка скасувати наказ про страту її народу. Ахашверош розгнівався на радника за те, що він задумав страчувати всіх євреїв, а отже, і його дружину. Так Божа кара 14 адара спіткала не євреїв, а Амана та його синів.

Естер наказала юдеям святкувати день Пурим, що і було записано у книгу царських хронік.

Сьогодення

Наразі Пурим є дуже веселим святом, особливо для дітей. У цей день проводять карнавали - "пуримшпіль", які відбуваються у формі театралізованого дійства, під час якого розповідається про ті події.

Напередодні свята завжди є піст Естер на згадку про чудесне спасіння і про триденний піст юдеїв за наказом Естер.

Цього дня в синагогах публічно читають книгу Естер. Коли вимовляється ім’я Гамана, присутні підіймають неймовірний шум, тупають ногами, тріскочуть спеціальними дерев’яними торохкавками, щоби заглушити це ненависне ім’я. Звичайно, особливо цього моменту очікують діти.

В цей день за столом читають спеціальну молитву про чудо, яке сталося в ті дні. Обов’язковою стравою є "гаменташ" (вуха Гамана) - трикутні пиріжки з маком. Також до столу подають традиційну фаршировану рибу, багато вина і солодощів.

Теги:
Культура
Ізраїль
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