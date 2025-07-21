Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Не мовчи. Полон вбиває": у Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених

"Не мовчи. Полон вбиває": у Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених

Марія Науменко
21 липня, 2025 понедiлок
11:14
Суспільство У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених

У Харкові відбулася традиційна мирна акція "Не мовчи. Полон вбиває" на підтримку українських військовополонених і зниклих безвісти захисників та захисниць

Зміст

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

До акції долучилися родичі військовослужбовців Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, підрозділів Тероборони, а також оборонців Маріуполя. 

Демонстранти тримали в руках плакати з іменами, фотографіями та короткою інформацією про своїх рідних, які перебувають у російському полоні або зникли безвісти.

"Мета акції - привернути увагу громадськості до долі українських бранців та висловити моральну підтримку родинам, які шукають та чекають своїх близьких", - йдеться у повідомленні.

На заході були також присутні представники Координаційного штабу, які надали індивідуальні консультації родинам.

У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених

У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених

У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

 

  • 4 липня відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. Це був черговий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. З російської неволі повернули групу оборонців із категорії "поранені та важкохворі", а також "молодші 25 років".
Теги:
Новини
Україна
Харків
ЗСУ
полонені
Війна з Росією
Читайте також:
Автор Анатолій Буряк
20 липня, 2025 неділя
Жінка, яку вночі збив на Великій Васильківській п'яний працівник прокуратури, померла у лікарні
БТР Patria 6×6
Автор Роман Яворський
20 липня, 2025 неділя
Ними озброюється вся Європа: що відомо про бронетранспортери Patria 6x6, які Латвія передала Україні
Автор Ольга Бабишена
15 липня, 2025 вiвторок
У 12 областях викрили 8 злочинних груп, які виробляли фальсифіковані пестициди для продажу в Україні та ЄС
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 42.01
  • EUR
    Купівля 48.28
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
21 липня
13:12
Володимир Зеленський
Зеленський призначив 16 нових послів України
12:58
Нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко
Нардепа від забороненої ОПЗЖ Христенка підозрюють у держзраді: за даними СБУ, він був топовим агентом ФСБ
12:56
Співробітника Київської прокуратури Молочного, який п'яним збив жінку, відправили під варту без права застави
12:29
Оновлено
Глава МЗС Франції Барро прибув до Києва
Глава МЗС Франції Барро прибув до Києва
12:23
В Україні заблокували онлайн-книгарню з "найширшим вибором російських книжок". Власники створили новий сайт
12:15
Оновлено
Шевченківський район, ЖК Львівський квартал
РФ атакувала Україну дронами і ракетами: у Києві є загиблий, в Івано-Франківську - поранені, у Харкові – пожежі й руйнування
12:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія наполягає на своїх військових вимогах на тлі загрози санкцій Трампа, поки Україна пропонує новий раунд переговорів. Акценти світових ЗМІ 21 липня
12:02
OPINION
Чому одразу російський вплив на НАБУ?
12:01
Оновлено
У НАБУ і САП проводять обшуки через імовірний російський вплив: одного із керівників детективів затримали
11:52
Стела на в'їзді в Покровськ
Налякати український інфопростір: речник ОСУ "Хортиця" Трегубов про дезінформацію росіян про "штурми Покровська"
11:51
Аналітика
Українські дрони, виробництво
Американські гроші на українські дрони: чи буде укладено угоду про БПЛА між США та Україною
11:47
Оновлено
переговори у Стамбулі 16.05.2025
Новий раунд перемовин України та РФ може відбутися цього тижня в Стамбулі, - ЗМІ
11:44
Іспанія
В Іспанії втопився експосадовець МВС України
11:33
Ексклюзив
"Це ж не перший скандал з НАБУ": Ступак про обшуки у детективів НАБУ через імовірний російський вплив
11:32
"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": у кінопрокат вийде документальний фільм про історію гурту
11:23
загранпаспорт рф
Держдума РФ дозволила позбавляти громадянства за відмову ставати на військовий облік, але це не стосується українців на ТОТ, - ЦПД
11:10
Ексклюзив
переговори України з Росією
"Ніякого прогресу не буде": експерт-міжнародник Дубовик про новий раунд перемовин між Україною та РФ
11:10
Ексклюзив
Анатолій Хостікоєв у виставі Кін IV
Я знаю роль, яку можу зіграти, - актор Хостікоєв про свою мрію
10:57
Міністерство оборони України
Кабмін приєднав до Міноборони Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості
10:53
На Atlas Festival зібрали понад 105 млн грн на захист українського неба
10:31
Літак
У США зупиняли рейси на 3 години через збій в IT-системі авіакомпанії
10:14
ЄС - Китай
"Серйозно зашкодили торговельним, економічним і фінансовим зв'язкам": у Китаї пригрозили вжити заходів у відповідь на 18-й пакет санкцій ЄС
10:13
Відключення електроенергії
Через негоду знеструмлено 35 населених пунктів у 4 областях: ситуація в енергосистемі 21 липня
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 липня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:05
Партизани "Атеш" розвідали завод із виробництва деталей до російських винищувачів у Санкт-Петербурзі
10:01
OPINION
Що робити після масованих атак Росії
10:00
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
РФ почала наступ ще на одному напрямку на Харківщині, - військовий Осман
09:39
Ексклюзив
Ракета "Калібр"
Уперше за цей місяць були застосовані “калібри“: речник ВМС ЗСУ про масштабну нічну атаку
09:37
ЗСУ, ППО
"Кинджали", "калібри", "шахеди": сили ППО за ніч збили й подавили 224 з 450 ворожих цілей
09:16
китай
У Тибеті розпочали будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції
09:14
Ексклюзив
Мирне майбутнє російським керівництвом не передбачене: аналітик Їжак про витрати РФ на війну
09:10
Китай
Китай і Вʼєтнам уперше проведуть спільні військові навчання
08:50
Ексклюзив
Анатолій Хостікоєв у виставі "Незрівнянна"
"Просити вибачення в мене весь час не може": актор Хостікоєв про близького товариша з Росії
08:45
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін зустрінеться з фон дер Ляєн і Коштою на саміті в Пекіні
08:30
Інтерв’ю
Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв
"Якщо ми плакатимемо, то ми загинемо": розмова з Наталією Сумською та Анатолієм Хостікоєвим про театр, життя і Росію
08:12
В Індонезії загорівся пором з майже 600 пасажирами на борту
В Індонезії загорівся пором із майже 600 пасажирами на борту: загинули 3 людини
08:10
Ексклюзив
червоний хрест
Червоний Хрест мав би наголошувати на факті відсутності доступу до полонених у РФ, - Координаційний штаб
08:06
Іран
Німеччина, Британія, Франція та Іран домовилися відновити переговори щодо ядерної програми, - ЗМІ
08:06
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 154 бої: Сили оборони відбили 46 штурмів окупантів на Покровському напрямку
08:03
OPINION
Погляди на Україну таких, як Латиніна, нічим не відрізняються від поглядів Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV