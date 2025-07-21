"Не мовчи. Полон вбиває": у Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених
У Харкові відбулася традиційна мирна акція "Не мовчи. Полон вбиває" на підтримку українських військовополонених і зниклих безвісти захисників та захисниць
Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
До акції долучилися родичі військовослужбовців Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, підрозділів Тероборони, а також оборонців Маріуполя.
Демонстранти тримали в руках плакати з іменами, фотографіями та короткою інформацією про своїх рідних, які перебувають у російському полоні або зникли безвісти.
"Мета акції - привернути увагу громадськості до долі українських бранців та висловити моральну підтримку родинам, які шукають та чекають своїх близьких", - йдеться у повідомленні.
На заході були також присутні представники Координаційного штабу, які надали індивідуальні консультації родинам.
У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
- 4 липня відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. Це був черговий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. З російської неволі повернули групу оборонців із категорії "поранені та важкохворі", а також "молодші 25 років".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 42.01
- EUR Купівля 48.28Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе