"Не мовчи. Полон вбиває": у Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

До акції долучилися родичі військовослужбовців Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, підрозділів Тероборони, а також оборонців Маріуполя.

Демонстранти тримали в руках плакати з іменами, фотографіями та короткою інформацією про своїх рідних, які перебувають у російському полоні або зникли безвісти.

"Мета акції - привернути увагу громадськості до долі українських бранців та висловити моральну підтримку родинам, які шукають та чекають своїх близьких", - йдеться у повідомленні.

На заході були також присутні представники Координаційного штабу, які надали індивідуальні консультації родинам.

У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими