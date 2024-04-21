Не виключається самогубство: у Голосіївському районі столиці чоловік загинув від гранати

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що близько 06:00 до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про вибухи біля одного з гаражних кооперативів.

За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, столичного главку, вибухотехніки та медики.

На місці події поліціянти виявили тіло чоловіка з осколковими пораненнями, ймовірно, від гранати. Попередні дані вказують на самогубство.

Поліція встановила, що загиблим є 56-річний місцевий мешканець. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.