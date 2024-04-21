Не виключається самогубство: у Голосіївському районі столиці чоловік загинув від гранати
Уранці неділі, 21 квітня, у Голосіївському районі столиці пролунали вибухи. За попередньою інформацією, через детонування гранати загинув чоловік
Про це повідомляє поліція Києва.
Зазначається, що близько 06:00 до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про вибухи біля одного з гаражних кооперативів.
За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, столичного главку, вибухотехніки та медики.
На місці події поліціянти виявили тіло чоловіка з осколковими пораненнями, ймовірно, від гранати. Попередні дані вказують на самогубство.
Поліція встановила, що загиблим є 56-річний місцевий мешканець. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.
- У листопаді 2023 року у квартирі у Дніпровському районі столиці вибухнула граната. Унаслідок цього загинув військовий та жінка, є поранений.
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